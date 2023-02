Progettare un’auto elettrica efficiente e funzionale è una sfida che molte case automobilistiche stanno affrontando a viso aperto e quelle più rapide a implementare le migliori soluzioni tecniche sono anche quelle destinate ad avere un vantaggio sulla concorrenza: è il caso di Mercedes-Benz che ha deciso di aggiungere due importanti novità alle sue auto elettriche della gamma EQ, la pompa di calore e una DCU – Disconnect Unit, ora vi spieghiamo a cosa serve.

La Disconnect Unit (DCU) che Mercedes ha deciso di installare su tutte le sue auto elettriche si occupa di spegnere il motore elettrico anteriore durante la marcia, qualora questo non servisse. L’intento è chiaro, ed è quello di ridurre i consumi di energia elettrica conservata nella batteria, è un approccio simile a quello che si può vedere su certe auto ad alte prestazioni che possono spegnere parte dei cilindri quando si viaggia a velocità costante ed entro i limiti. In questo caso il motore elettrico anteriore viene spento quando non serve e la centralina è in grado di riaccenderlo in un istante, non appena le condizioni della strada o lo stile di guida dovesse cambiare. Una volta spento il motore anteriore l’auto diventerà a tutti gli effetti a trazione posteriore, riducendo i consumi elettrici e aumentando di conseguenza l’autonomia.

Un altro metodo per ridurre in modo sensibile i consumi energetici su un’auto elettrica è quello di installare una pompa di calore che si occupi di regolare la temperatura nell’abitacolo. A differenza delle classiche resistenze elettriche, la pompa di calore è in grado di assicurare temperature ottimali con costi energetici molto più bassi ed è per questo che negli ultimi mesi sempre più case automobilistiche hanno deciso di adottare questa soluzione.

La gamma Mercedes EQ sarà quindi dotata di queste due nuove funzioni: la DCU sarà integrata in tutti i veicoli a trazione integrale così da permettere lo spegnimento del motore anteriore quando serve, mentre la pompa di calore sarà integrata su tutti i veicoli che potranno quindi godere di consumi ridotti anche del 10%.