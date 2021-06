Nuova Audi RS 3: arriva una versione incredibilmente potente?

Alcune voci di corridoio svelano indiscrezioni in merito alla nuova Audi RS 3, ossia la versione maggiormente performante del veicolo tedesco che vediamo, ormai da molti mesi, sottoporsi ai consueti test di collaudo. L’auto sportiva, potrebbe essere provvista del tradizionale 2.5 turbo ed erogare una potenza di circa 420 CV. Tuttavia, la nuova RS 3 ha una rivale da battere. Infatti, la Mercedes A45 AMG S, è in grado di raggiungere una potenza di 421 CV. Dunque, è molto probabile – che la soglia da superare, per il nuovo veicolo del marchio Audi – sono proprio i 421 CV.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da Auto Bild, la sportiva tedesca – molto probabilmente – sarà lanciata anche in versione super sportiva con una potenza da 450 CV e con 500 Nm di coppia (20 Nm in più se confrontata al modello precedente). Per quanto riguarda la velocità massima, dovrebbe confermarsi intorno ai 250 km/h. Tuttavia, potrebbe essere disponibile il pacchetto che permette di raggiungere i 280 km/h. Inoltre, rispetto al modello precedente, la nuova Audi RS 3 potrebbe effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e non più in 4,1 secondi. L’intento della casa tedesca è, quindi, cercare di migliorare ogni aspetto e raggiungere la Mercedes.

Altra caratteristica molto importante, secondo Audo Bild, sarebbe un innovativo sistema di trazione integrale sulla quale la casa Audi starebbe lavorando. In questo caso, il sistema potrebbe essere basato sul medesimo utilizzato per la nuova Volkswagen Golf R e sulla Tiguan R. Invece, il design della nuova RS 3 dovrebbe basarsi sulla RD Q3 e sulla RS 6. Tra gli elementi che caratterizzeranno l’aspetto della nuova sportiva, non mancheranno – molto probabilmente – la calandra maggiorata, prese d’aria più evidenti, uno spoiler e terminali di scarico a forma ovale. La nuova sportiva della casa tedesca, dovrebbe essere presentata ad inizio autunno e le prime auto potrebbero essere disponibili sul mercato a partire dalla fine di questo anno. Ancora, non vi sono informazioni in merito al prezzo della nuova Audi RS 3, ma la versione da 420 CV potrebbe avere un costo di almeno 60.000 euro.