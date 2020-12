Volkswagen Golf R: al via gli ordini per l’ammiraglia da 320 CV

La casa automobilistica tedesca ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano della nuova Volkswagen Golf R. L’ammiraglia prestazionale sarà disponibile a partire dal primo trimestre del 2021 ed avrà un prezzo base di 52.900 euro. La versione sportiva della nuova serie della Golf presenta alcune caratteristiche mai viste sin ora, su questo modello. Infatti, il nuovo veicolo del marchio tedesco è provvisto di un motore 2.0 TSI in grado di erogare ben 320 CV e 420 Nm di coppia.

Inoltre, la Golf R di nuova generazione presenta l’innovativo cambio automatico DSG a 7 rapporti e trazione integrale 4Motion con differenziale posteriore R-Performance Torque Vectoring. Con tali elementi, la compatta di Wolfsburg è in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h nell’arco di 4,7 secondi. Un importante traguardo è stato raggiunto dalla Golf R sul circuito del Nürburgring, infatti il veicolo è stato in grado di percorrere il suo giro in soli 7 minuti e 51 secondi, dunque un tempo migliorato di 19 secondi se confrontato al modello precedente.

Di serie, la Golf R 2021 prevede il differenziale XDS, sospensioni elettroniche DCC e un assetto ribassato di 20 mm. Inoltre è equipaggiata da cerchi in lega da 18 pollici e pinze freno in blu. Non mancano innovativi gruppi ottici Full LD, il clima automatico trizona ed eleganti sedili sportivi con cuciture di colore blu. Completano il sistema Keyless Entry&Go, il Travel Assist 2.0 e il Car2X e il navigatore Discover Media che prevede uno schermo da 10,25″, la tecnologia Natural Voice Control, per finire, la Wireless App-Connect.

Gli optional

Per quanto riguarda invece gli optional, sono previsti sedili rivestiti in pelle Vienne che hanno la funzione di riscaldamento e ventilazione, tetto panoramico, l’innovativo head-up display, un impianto audio realizzato dall’azienda Harman Kardon e gruppi ottici Matrix LED. Inoltre, per gli appassionati della guida più sportiva, la casa automobilistica Volkswagen mette a disposizione l’impianto di scarico Akrapovic R-Performance di titanio, dal costo di 3.900 euro e il pacchetto R-Performance con cerchi in lega da 19 pollici, dal costo di 2.300 euro. Infine, è previsto anche il limitatore di velocità che permette di arrivare sino a 270 km/h e le modalità di guida Special e Drift.