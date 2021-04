Prova, Mercedes Classe A45 S AMG: ti folgora con i suoi 421 Cv

AMG ha ridefinito i parametri del segmento delle berline compatte, perché con classe A45 S ha creato un prodotto estremo, in tutti i sensi. Il suo “piccolo” 2.0 litri turbo benzina 4 cilindri è stato portato alla disarmante potenza di 421 Cv per 500 Nm di coppia massima. Sono numeri da capogiro, che assicurano all’auto prestazioni esaltanti unita a una dinamica di guida estremamente curata. Per poterla sfruttare al meglio, si rende necessaria la pista, su strada, altrimenti, è limitata. Prezzi da 63.140 euro.

L’aspetto di classe A45 AMG è caratteristico, e non fa nulla per nascondere le proprie intenzioni: il colore grigio opaco, i cerchi in lega neri con il mono dado, i passaruota allargati, i quattro terminali di scarico bruniti, i badge che ricordano il modello, i sedili sportivi a guscio. Tutto su questa vettura è pensato per offrire la miglior esperienza di guida possibile. L’abitacolo è rifinito con la tipica cura Mercedes, i materiali sono di ottima qualità e alcuni dettagli sono impreziositi con rivestimenti in Alcantara.

Il vero protagonista è però sotto il cofano, quel 2.0 litri con la potenza specifica più alta al mondo: 211 Cv/l. Gli ingegneri AMG hanno lavorato affinché il propulsore fosse al contempo potentissimo e affidabile. Del resto, la maggior parte dei clienti difficilmente potrà sfruttare l’enorme riserva di cavalli a disposizione. Così, su strada la Classe A45 si dimostra estremamente equilibrata e docile.

L’assetto è rigido ma le sospensioni lavorano bene per assorbire le asperità del terreno; viaggiando entro i limiti, il motore è silenzioso e i consumi sono tutto sommato discreti, a 110 km/h si percorrono circa 11 km/l. Il cambio automatico è un doppia frizione a otto marce, estremamente preciso e fluido nell’innesto e nelle scalate, ha una calibrazione differente a seconda del programma di guida selezionato. Parlando di prestazioni, si accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e si toccano i 270 km/h di velocità massima.

Ottimo anche il comportamento dinamico: il telaio è solido e lo sterzo assolutamente adeguato nel suggerire e mantenere le giuste traiettorie. Si apprezza molto nella guida sportiva, ma rimane intuitivo anche nella vita di tutti i giorni per compiere manovre e parcheggi. Sotto il piede destro si ha comunque a disposizione un’artiglieria non comune per il segmento, gestita in modo eccezionale dalla trazione integrale 4Matic+.

Una struttura che consente di distribuire la coppia non solo tra i due assi, ma anche tra le due ruote posteriori attraverso un differenziale elettromeccanico che utilizza due frizioni a dischi multipli. In questo modo è possibile distribuire fino al 100% della coppia sulle sole ruote posteriori, e il sovrasterzo di potenza (con le giuste abilità e soprattutto in contesti idonei) diventa facile e gestibile. La sensazione è quella di una vettura estremamente affilata ed efficace, sempre pronta a stupire.

La vita a bordo è di livello e la dotazione tecnologica di ultima generazione: ottimo il sistema di infotelematica MBUX, con realtà aumentata per la navigazione e l’assistente vocale comodo e utile per rispondere a comandi banali. Non mancano effetti speciali come la possibilità di illuminare l’abitacolo con 64 diverse colori che si mostrano attraverso le strisce a LED su plancia e pannello porta. Tra i pochi difetti, il suono è particolarmente “tappato” per via delle nuove norme anti inquinamento. E su di una sportiva di questo livello, è un vero peccato.