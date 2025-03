Nuova BMW X3: arriva il potente motore diesel 6 cilindri

Nel panorama automobilistico premium, le motorizzazioni diesel di alta gamma continuano a trovare il loro spazio, nonostante la crescente elettrificazione del mercato. BMW conferma questa tendenza con l'introduzione della nuova X3 40d xDrive, una proposta che arricchisce la gamma del SUV bavarese con un potente sei cilindri diesel supportato da tecnologia mild hybrid. Questo nuovo modello rappresenta una risposta concreta alle esigenze di una clientela specifica che non intende rinunciare alle prestazioni elevate e all'efficienza su lunghe percorrenze, caratteristiche che rendono questi propulsori ancora rilevanti in determinati scenari d'uso.

La nuova variante diesel si inserisce strategicamente nella gamma X3, posizionandosi come opzione premium per chi cerca un'esperienza di guida raffinata. Il propulsore della serie B57, supportato dalla tecnologia mild hybrid a 48 Volt, sviluppa una potenza complessiva di 303 CV con una coppia impressionante di 670 Nm. Il motore termico, che da solo eroga 286 CV, viene assistito da un'unità elettrica integrata nel cambio automatico che aggiunge ulteriori 18 CV e 200 Nm di coppia.

Le prestazioni parlano chiaro: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi e velocità massima di 245 km/h, valori che collocano questa versione in una posizione intermedia rispetto alla precedente gamma, tra la xDrive30d e la sportiva M40d. Un dato significativo considerando che finora la versione diesel più performante della nuova X3 era la 20d xDrive con i suoi 197 CV.

Con un prezzo di partenza fissato a 73.800 euro per il mercato italiano, la X3 40d xDrive si rivolge a una clientela con esigenze particolari. La dotazione di serie risulta completa e include sistema di navigazione, sedili sportivi anteriori con regolazione elettrica, cambio automatico a otto rapporti e climatizzatore trizona, configurando un'esperienza di guida premium fin dal modello base.

Particolarmente interessante è la capacità di traino, che con l'aggiunta del gancio traino opzionale (circa 1.200 euro) raggiunge i 2.500 kg, rendendo questo modello ideale per chi necessita di trainare regolarmente carrelli, imbarcazioni o roulotte. Il carico verticale massimo di 100 kg permette inoltre l'installazione di portabici senza compromettere la sicurezza.

Per gli appassionati del marchio bavarese che desiderano un'impronta più sportiva, rimangono disponibili come optional i pacchetti M Sport e M Sport Pro, che conferiscono al veicolo un carattere più dinamico attraverso modifiche estetiche e di assetto. La batteria di supporto al sistema mild hybrid, con la sua capacità di 0,9 kWh, contribuisce non solo alle prestazioni ma anche all'efficienza complessiva, aspetto sempre più rilevante anche in questo segmento di mercato.

Questa variante diesel rappresenta quindi una proposta controcorrente ma mirata, in un contesto automobilistico sempre più orientato all'elettrificazione totale, dimostrando come la diversificazione dell'offerta rimanga una strategia chiave per i costruttori premium che devono rispondere a esigenze di mobilità diverse e specifiche.