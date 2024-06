Nuova Bugatti Tourbillon, ora ibrida e con uno 0-400 km/h di 25 secondi

La competizione di Bugatti contro l'ondata di vetture elettriche e a combustione interna che hanno superato la Chiron in termini di prestazioni, comincia da qui. La nuova Bugatti Tourbillon è più leggera, più potente e decisamente più veloce rispetto alla Chiron.

Bugatti ha abbandonato il W16 da 8,0 litri che ha alimentato ogni modello dal rilancio del marchio con la Veyron nel 2004; al suo posto, troviamo un V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, in grado di raggiungere i 9.000 giri al minuto.

Gli esperti di Rimac, che hanno acquisito Bugatti nel 2021, hanno scelto di non passare completamente all'elettrico con la Tourbillon. Tuttavia, hanno utilizzato la loro esperienza per sviluppare una configurazione ibrida a tre motori, quasi raddoppiando la potenza complessiva e offrendo un'autonomia elettrica di 60 km.

Il solo motore V16 eroga una straordinaria potenza di 1.000 cavalli, quasi raggiungendo la potenza del W16 della Veyron originale (1.001 CV), ma senza l'ausilio di quattro turbo. Ciò che era sufficiente 20 anni fa oggi appartiene al passato, quindi il sistema ibrido della Tourbillon raggiunge una potenza di 800 cavalli (1.800 in totale).

A differenza delle precedenti Bugatti dell'era moderna, questa sa davvero cantare. Le vecchie auto con motore W16 erano eccezionali nelle prestazioni, ma piuttosto noiose nel suono. Il nuovo V16 produce una vera melodia.

Quanto è veloce?

Secondo i dati ufficiali di Bugatti, laè 0,4 secondi più rapida darispetto alla Chiron originale, raggiungendo questa velocità. Ma è solo l'inizio. Tourbillon raggiunge i 300 km/h in "meno di" 10 secondi, ovvero circa lo stesso tempo impiegato da un normale SUV per arrivare a 100 km/h (o qualcosa in più).

Inoltre, Tourbillon raggiunge i 400 km/h in "meno di" 25 secondi. La Chiron necessita di 32,6 secondi per fare lo stesso, mentre la Rimac Nevera rimane la imbattuta con 21,3 secondi (e una spinta solo elettrica). La velocità massima predefinita è di 380 km/h, la stessa della Chiron. Tuttavia, inserendo la seconda "speed key", che nella Chiron aumentava il limitatore a 420 km/h, nella Tourbillon permetterà di raggiungere una velocità di 445 km/h.

Quelle enormi velocità vengono visualizzate su uno straordinario quadro strumenti, progettato con una passione per le superbike degli anni '90 e ispirato da un fanatico degli orologi. Questo spiega il nome della nuova Bugatti. Un tourbillon è un dispositivo inventato nel 1801 che viene ancora aggiunto agli orologi di fascia alta per aumentarne la precisione, come l'orologio opzionale da oltre 170.000 dollari nella Bentley Bentayga.

Bugatti non ha realmente un orologio con tourbillon, ma ciò che conta è l'affermazione di durabilità tecnologica. Mentre altre case automobilistiche, inclusa Porsche, seguono la tendenza verso cruscotti completamente digitali che potrebbero sembrare obsoleti tra 30 anni, Bugatti mira a creare qualcosa di senza tempo.

Uno schermo magico

Inserendo la retromarcia con il cambio a doppia frizione a otto rapporti, unoper mostrare cosa accade dietro l'auto. Questo schermo può anche essere richiamato manualmente, trasformandosi in un display orizzontale convenzionale con accesso completo ad Apple CarPlay.

Come nel recente concept SUV Neue Klasse X della BMW, il volante ha due razze montate a ore 6 e 12, con un mozzo fisso e i raggi dietro il gruppo strumenti. Ciò significa che il logo Bugatti "B" rimane sempre in posizione verticale e la visuale degli strumenti non è mai bloccata.

Il design esterno è un'evoluzione nello stile degli aggiornamenti della Porsche 911. Le porte sono ora di tipo diedrico, aggiungendo teatralità al marciapiede e presentano un movimento verso l'alto in stile Lamborghini. La spina dorsale che va dal muso alla coda è più pronunciata e include un tergicristallo centrale, come nelle auto di Le Mans.

Bugatti afferma che il telaio e la struttura della carrozzeria del Tourbillon sono tutti nuovi. La batteria da 25 kWh è integrata nella monoscocca in carbonio e vari accorgimenti riducono il peso a 1.995 kg, lo stesso della Chiron nonostante la tecnologia ibrida.

Meno vetture, prezzo più alto

Bugatti ha costruito 500 Chiron, ma, con. I primi clienti riceveranno le loro auto nel 2026. Questa esclusività ha un prezzo:Ci sarà spazio per un modello Super Sport da 2.000 cavalli? Difficile a dirsi, solo il tempo ci potrà dare questa informazione.