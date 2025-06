Basta uno sguardo fugace per accorgersi che la nuova Renault Espace non è un semplice aggiornamento, ma una vera e propria reinterpretazione del concetto di monovolume. Un terzo degli elementi della carrozzeria è stato ridisegnato, e l’effetto complessivo è di grande personalità. Il frontale scolpito, la nuova griglia e i gruppi ottici sottili e affilati raccontano una storia di eleganza dinamica, mentre la tinta Grigio Baltico e il tetto panoramico Solarbay – il più ampio mai montato su una Renault – completano una presenza scenica che non passa inosservata.

Un equilibrio sapiente di superfici tese e forme morbide avvolge il veicolo, accompagnato da dettagli raffinati come le protezioni nere lucide delle portiere e i nuovi fari posteriori ispirati al tangram, che di giorno e di notte imprimono al retrotreno un’identità luminosa distintiva.

Un’oasi di comfort e tecnologia

L’interno della nuova Espace accoglie i passeggeri in un ambiente elegante e raffinato. I materiali sono stati accuratamente selezionati, come dimostra l’utilizzo di tessuti riciclati al 98% per l’allestimento Techno, l’Alcantara della versione Esprit Alpine o il vero legno di frassino per la versione Iconic. La plancia, suddivisa su più livelli, trasmette immediatamente un senso di ordine e qualità percepita. I

l comfort acustico è stato migliorato grazie a vetri stratificati e guarnizioni potenziate, mentre il tetto Solarbay, gestibile anche tramite comandi vocali con Google Assistant, consente di regolare la luminosità dell’abitacolo in modo personalizzato e intelligente.

A bordo spicca anche il nuovo sistema di riconoscimento del conducente, che tramite una telecamera integrata attiva automaticamente il profilo utente, con impostazioni memorizzate localmente per privacy garantita. Ogni viaggio diventa così un’esperienza su misura, con sedili che regolano automaticamente la posizione, specchietti orientati e stazioni radio preferite già selezionate.

Versatilità senza compromessi

Con una lunghezza esterna di 4,74 metri e un passo generoso che garantisce fino a 2,78 metri tra la prima e la terza fila, la nuova Espace conferma la sua storica vocazione per lo spazio e la modularità. La seconda fila scorrevole e reclinabile permette di trovare sempre la posizione ideale, mentre la terza fila – a scomparsa nel pianale – offre due sedute supplementari ben studiate, con accesso facilitato grazie alla funzione Easy Access.

Il bagagliaio si conferma tra i più capienti della categoria. Nella configurazione a cinque posti il volume raggiunge i 2.224 litri, mentre in versione a sette posti, anche con i sedili aggiuntivi, la capacità rimane generosa e adatta a ogni esigenza familiare o di viaggio. L’apertura motorizzata hands-free del portellone agevola ulteriormente le operazioni di carico e scarico.

Ogni versione della Espace riflette una personalità ben definita. L’allestimento Iconic punta su eleganza e comfort, con sedili anteriori elettrici, riscaldabili e dotati di funzione massaggio, oltre a una raffinata combinazione di colori per gli interni.

L’Esprit Alpine, invece, gioca la carta della sportività, con dettagli ispirati al mondo delle competizioni: cuciture blu, rivestimenti in Alcantara, pedaliera in alluminio e cerchi specifici Altitude da 20 pollici. In entrambe le versioni, il telaio con sistema 4Control Advanced garantisce un’agilità sorprendente, nonostante le dimensioni generose del veicolo.

Si guida bene

Se l’Espace si è sempre fatta apprezzare per il comfort e la capacità di ospitare intere famiglie in viaggio, questa nuova generazione sorprende anche per le sue qualità dinamiche. La presenza del sistema 4Control a quattro ruote sterzanti modifica radicalmente il comportamento su strada: nei contesti urbani consente manovre agili e parcheggi facilitati, mentre sui percorsi extraurbani e alle alte velocità incrementa la stabilità e la precisione di guida.

Lo sterzo è leggero nelle manovre quotidiane, ma sa diventare progressivo e preciso quando si alza il ritmo, restituendo al conducente una sensazione di controllo sempre gratificante. Il sistema ibrido da 199 CV, che abbina un motore termico a due unità elettriche, regala un’erogazione fluida e lineare, perfettamente bilanciata tra efficienza e piacere di guida.

In modalità più dinamiche, la risposta all’acceleratore è pronta e le prestazioni risultano brillanti, a tutto vantaggio della versatilità d’impiego. Anche la frenata è all’altezza: l’impianto garantisce decelerazioni sicure e modulabili, con una progressione naturale che mette sempre il conducente a proprio agio, sia nel traffico cittadino sia in autostrada.

Un’esperienza digitale evoluta

Il cuore tecnologico della nuova Espace è il sistema OpenR link con Google integrato. I due schermi da 24 pollici, abbinabili a un head-up display da 9,3 pollici, trasformano la plancia in un vero centro di comando. L’esperienza utente è fluida e completa, con servizi Google sempre aggiornati, comandi vocali intelligenti e oltre 50 applicazioni disponibili su Google Play. T

ra le novità più interessanti, spicca l’applicazione Take a break!, che sfrutta la telecamera per monitorare lo stato di attenzione del conducente e suggerire pause quando necessario.

Completano il quadro la connettività wifi, un sistema audio Harman Kardon per gli audiofili più esigenti e un’ergonomia generale che rende l’utilizzo quotidiano semplice e piacevole, grazie anche alla piena compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

Con questa nuova generazione, Renault Espace evolve profondamente, abbandonando la veste di semplice monovolume per avvicinarsi a quella di una sofisticata crossover premium, senza tradire le sue origini legate al comfort, allo spazio e alla versatilità. Un’auto che sa stupire per la cura del dettaglio, la qualità della guida e che accompagna ogni viaggio con uno spirito contemporaneo e tecnologicamente all’avanguardia. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 42.300 euro.