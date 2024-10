Nuova Jeep Compass 2025: ecco quale sarà l'unica versione 4X4

La nuova Jeep Compass, in arrivo tra fine 2024 e inizio 2025, offrirà la trazione integrale solo sulle versioni 100% elettriche. Questa decisione segna un importante cambiamento per il brand americano, da sempre noto per le sue capacità off-road e la trazione 4x4.

La terza generazione della Compass sarà basata sulla nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis, progettata per supportare diverse tipologie di propulsione. Nonostante la versatilità della piattaforma, Jeep ha scelto di limitare la trazione integrale ai soli modelli elettrici, abbandonando questa caratteristica per le versioni termiche e ibride.

Antonio Filosa, CEO di Jeep, ha sottolineato l'importanza della flessibilità offerta dalle nuove piattaforme Stellantis: "Questa flessibilità è fondamentale per garantire la soluzione meccanica ideale ai clienti di tutte le parti del mondo".

Strategie di elettrificazione e mercato globale

Jeep prevede che la propulsione full hybrid diventerà la più venduta a livello globale, superando sia l'elettrico che il plug-in hybrid. Tuttavia, la decisione di non offrire la trazione integrale su queste versioni solleva interrogativi sulla strategia del marchio.

La Compass rappresenta un modello chiave per Jeep, essendo quello con il maggior mercato a livello mondiale. La scelta di limitare la trazione integrale solo alle versioni elettriche potrebbe influenzare le preferenze dei consumatori e le vendite future del modello.

Questa mossa si inserisce nel più ampio contesto della transizione elettrica di Stellantis, di cui Jeep fa parte. L'azienda sta adattando la sua gamma prodotti alle nuove esigenze del mercato e alle normative ambientali sempre più stringenti, pur cercando di mantenere l'identità e i valori distintivi dei propri marchi.