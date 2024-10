Ecco come sarà la nuova Jeep Compass 2025 (non solo elettrica)

La nuova Jeep Compass, il SUV compatto del marchio americano, si prepara al debutto tra fine 2024 e inizio 2025. Il veicolo, che sarà prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi in Italia, porterà con sé numerose novità in termini di design, piattaforma e motorizzazioni.

La prossima generazione di Compass si baserà sulla piattaforma STLA Medium, condivisa con i modelli Peugeot 3008 e 5008. Questa scelta permetterà alla Jeep di offrire una gamma diversificata di propulsori, inclusi motori termici, ibridi ed elettrici, con la possibilità di trazione integrale.

Sebbene le specifiche tecniche non siano ancora state rilasciate, ci si aspetta che la gamma motori possa includere un 1.2 benzina mild hybrid da 136 CV, un 1.6 plug-in da 195 CV e versioni elettriche da 213 o 230 CV. Quest'ultima potrebbe vantare una batteria da 96,9 kWh con un'autonomia dichiarata di 700 km.

Le novità saranno numerose: dalla piattaforma allo stile, passando per le motorizzazioni e gli interni.

Dal punto di vista estetico, il teaser rilasciato mostra una fiancata con proporzioni simili all'attuale generazione, ma con un frontale e un posteriore più verticali, tipici del design Jeep, per migliorare la percezione degli ingombri in fuoristrada.

Per quanto riguarda gli interni, sebbene non siano ancora stati svelati, è probabile che la nuova Compass presenti un ampio display centrale per l'infotainment, affiancato da una strumentazione digitale.

La presentazione ufficiale della nuova Jeep Compass è prevista per novembre 2024, con l'inizio della produzione a Melfi programmato per il 2025.