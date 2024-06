Nuova Tesla Model Y, ecco cosa possiamo aspettarci dal progetto Juniper

Nel 2023, la Tesla Model Y è diventata l'auto più venduta al mondo, superando la concorrente giapponese Toyota grazie al crescente interesse verso i veicoli elettrici e i SUV. Questo successo ha portato Tesla a pianificare un aggiornamento significativo per questo modello, denominato Juniper, il quale si prevede verrà lanciato non prima del 2025.

Per quanto riguarda le modifiche esterne, si attende un restyling in linea con quello già visto sulla Tesla Model 3 rinnovata. La nuova Model Y Juniper dovrebbe presentare un frontale ridisegnato, con fari più stretti e moderni, e un paraurti posteriori più aggressivo. Anche i cerchi subiranno un redesign che, oltre a migliorarne l'estetica, potrebbe ottimizzare le performance aerodinamiche del veicolo.

I nuovi fari di Model 3

Le modifiche agli interni includeranno una nuova illuminazione, simile a quella della Model 3 prodotta in Cina, oltre alla rimozione delle finiture in legno sul cruscotto a favore di un materiale tessile comparabile a quello utilizzato nella berlina. La console centrale sarà ridisegnata per includere due caricabatterie wireless e il sistema di raffreddamento dei sedili sarà probabilmente esteso anche ai modelli SUV, migliorando ulteriormente il comfort interno. Importante sarà anche l'aggiunta di un nuovo volante, privo delle tradizionali levette, che concentrerà più funzioni direttamente su di esso.

In termini di performance, nonostante i dettagli specifici non siano ancora stati divulgati, è lecito aspettarsi una migliore accelerazione e un incremento dell'autonomia, forse anche grazie a una riduzione della resistenza aerodinamica.

La decisione di aspettare o meno il nuovo modello dipenderà dalle esigenze individuali. Considerando che l'uscita di Juniper non avverrà prima del 2025 e che la Model Y attuale continua a registrare ottime vendite, nonché considerando l'attuale focus di Tesla sul suo progetto Robotaxi, potrebbe essere conveniente per molti acquistare il modello attualmente disponibile senza attendere l'aggiornamento.