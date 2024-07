Un nuovo materiale aggiunge 20.000 km alle batterie Tesla

Tesla ha depositato un brevetto per una nuova tecnologia che potrebbe prolungare la durata delle batterie ricche di manganese, le già note Tesla 4680, aggiungendo 50 cicli di ricarica, pari a circa 20.000 km in più se pensiamo alle batterie di Model 3 o Model Y.

Le batterie con catodi ricchi di manganese, come il LiMn2O4, sono state a lungo considerate un'opzione interessante per il loro basso costo, l'alto voltaggio e il ridotto impatto ambientale. Tuttavia, non sono mai state seriamente prese in considerazione per i veicoli elettrici a causa della loro tendenza a degradarsi rapidamente.

Il "doping" dei materiali porta a una migliore ritenzione della capacità a 50 cicli.

Il nuovo brevetto di Tesla riguarda "materiali catodici ricchi di manganese drogati" che, secondo l'azienda, aumenterebbero significativamente la longevità di queste celle batteria.

Secondo i risultati pubblicati da Tesla, i nuovi materiali catodici dopati mostrano una ritenzione della capacità fino al 94% dopo 50 cicli: si tratta di un notevole miglioramento rispetto alle tradizionali batterie ricche di manganese.

Il doping dei materiali aiuterebbe a ridurre la dissoluzione del manganese dal materiale catodico, limitando così il degrado della cella e la perdita di capacità nel tempo.

Sebbene 50 cicli siano ancora insufficienti per un uso pratico nei veicoli elettrici, questi risultati sono promettenti. La degradazione delle batterie tende infatti a rallentare nel tempo, suggerendo che queste celle potrebbero mantenere una buona capacità anche dopo molti più cicli.

Questa innovazione potrebbe portare in futuro a un più ampio utilizzo di catodi ricchi di manganese nell'industria automobilistica elettrica, offrendo potenzialmente batterie più economiche e sostenibili.