Fino a 80 km in più per 1.500 euro di optional, così Tesla aumenta l'autonomia di Model Y

Tesla ha introdotto un nuovo aggiornamento software per le Model Y a trazione posteriore negli Stati Uniti, mirato ad aumentare l'autonomia di questi veicoli. Questo aggiornamento è disponibile a pagamento e varia nel costo tra i 1.000 e i 1.500 Euro, a seconda del modello e del tipo di batteria installata. Con l'opzione attiva, il pacchetto può estendere la percorrenza fino a 50-80 km.

L'aggiornamento è esclusivamente per la versione Standard Range della Model Y, che è il SUV più venduto a livello mondiale. Negli ultimi mesi, il prezzo della Model Y ha visto diverse fluttuazioni, non solo negli USA. Inizialmente fu lanciata la versione Standard Range con una batteria di capacità inferiore, successivamente sostituita dalla versione Long Range con batterie di maggior capacità. In precedenza, Tesla aveva indicato la possibilità di lanciare aggiornamenti software per migliorare l'autonomia, aggiornamenti che sono stati effettivamente resi disponibili recentemente.

È importante notare che i miglioramenti nell'autonomia sono basati su stime interne di Tesla e possono variare a seconda di variabili come l'età della batteria e lo stile di guida degli utenti.

Non è la prima volta che Tesla utilizza aggiornamenti software per modificare le prestazioni delle sue auto. In passato, simili aggiornamenti avevano ridotto l'autonomia delle Model S e Model X, portando a cause legali da parte di clienti insoddisfatti, che hanno ottenuto significativi risarcimenti. Non sappiamo se questo aggiornamento si estenderà anche in Italia, di certo c'è da dire che non è sicuramente per tutti.