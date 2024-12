Nuove funzioni per Google Maps: cosa cambia

Google Maps si arricchisce di nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti. L'app di navigazione di Google sta introducendo diverse novità che la rendono uno strumento sempre più completo ed efficace. Tra le principali aggiunte, Google sta implementando una visualizzazione più chiara di uscite, corsie e bivi in circa 30 grandi città, per facilitare la guida in luoghi sconosciuti. Questa funzione sarà presto disponibile sia su Android che iOS.

Negli Stati Uniti è stata introdotta l'integrazione con Gemini, il sistema di IA di Google che permette di ottenere suggerimenti e informazioni sui luoghi da visitare tramite domande vocali in linguaggio naturale. Google Maps ha implementato diverse funzioni per tenere gli utenti informati durante il viaggio come la segnalazione della presenza di scale nei percorsi pedonali, l'indicazioni su strade allagate, non asfaltate o con scarsa visibilità, l'integrazione delle segnalazioni in tempo reale di Waze su incidenti e posti di blocco, la possibilità di segnalare problemi sul percorso direttamente da Apple CarPlay e Android Auto

Per gli utenti iOS è ora possibile personalizzare l'icona dell'auto durante la navigazione, scegliendo tra diversi modelli e colori. Questa funzione arriverà presto anche su Android. Negli Stati Uniti e in Canada, Google Maps ha introdotto la possibilità di prenotare il parcheggio direttamente dall'app tramite il servizio SpotHero. Gli utenti possono filtrare i parcheggi in base a vari criteri e prenotare in anticipo.

Una nuova funzione in fase di distribuzione mostrerà l'edificio e l'ingresso della destinazione, oltre ai parcheggi nelle vicinanze. L'app ricorderà anche di salvare la posizione del parcheggio e offrirà indicazioni a piedi per raggiungere l'ingresso, anche in realtà aumentata. Google ha annunciato l'espansione di Immersive View, la funzione che utilizza l'IA per creare visualizzazioni immersive dei luoghi. Questa opzione è ora disponibile in oltre 150 nuove città, tra cui Bruxelles e Francoforte, permettendo agli utenti di esplorare virtualmente percorsi e luoghi sconosciuti.

La maggior parte di queste nuove funzionalità viene inizialmente distribuita negli Stati Uniti, per poi essere gradualmente implementata in altri paesi nelle settimane o mesi successivi. Con questi aggiornamenti, Google Maps si conferma uno strumento in continua evoluzione, sempre più ricco di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza di navigazione e fornire informazioni utili agli utenti.