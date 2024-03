Google elimina un'altra ultimissima funzione dai suoi Pixel

Google ha annunciato la rimozione della funzione "Posti nelle Vicinanze" dalla sua app Telefono, decisione presa a seguito di un utilizzo poco frequente da parte degli utenti. La funzione permetteva di cercare attività commerciali locali direttamente dall'app, come se fosse un elenco telefonico, sfruttando l'integrazione con Google Maps per fornire risultati rapidi e accurati. Tuttavia, Google ha osservato che la maggior parte degli utenti preferisce ricorrere a Google Search o Maps per queste ricerche.

La rimozione segna un momento significativo nella continua evoluzione delle app Google, riflettendo l'approccio dell'azienda nel raffinare e adattare i suoi servizi alle abitudini degli utenti.

Questa funzionalità offriva un modo conveniente per accedere rapidamente ai numeri di telefono delle attività locali, come pizzerie o meccanici, direttamente dal tastierino dell'app Telefono. Presente fin dai tempi del Pixel 2, era disponibile a chiunque attraverso l'app "Telefono di Google" scaricabile dal Play Store. Nonostante la sua comodità, l'ultima versione stabile dell'app (versione 125) ha visto la sua definitiva rimozione.

La funzione "Posti nelle Vicinanze" è molto comoda, ma poco conosciuta tra gli utenti Pixel che la utilizzano di rado.

La decisione di Google si basa su un basso tasso di utilizzo da parte degli utenti, sebbene in passato siano stati segnalati vari bug legati a questa funzionalità, e sembrava che fosse stata disabilitata su alcuni nuovi modelli di Pixel. Questo solleva interrogativi sul reale motivo della rimozione, se dovuto a problemi tecnici o a una strategia aziendale più ampia. L'app Telefono di Google ha perso così un'opzione che integrava in maniera intelligente le capacità di ricerca locale di Google Maps, evidenziando come l'azienda sia pronta a tagliare le funzioni meno usate, anche quando queste potrebbero sembrare utili a una nicchia di utenti.

La sparizione della funzione "Posti nelle Vicinanze" dall'app Telefono di Google solleva la questione su come l'azienda valuti l'utilità e il successo delle sue caratteristiche, privilegiando l'esperienza utente e la semplicità d'uso rispetto alla disponibilità di numerose funzioni potenzialmente sotto-utilizzate.