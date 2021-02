Nuovo Land Rover Defender V8, 525 cavalli per l’off-road

Land Rover ha annunciato una nuova motorizzazione per la versione aggiornata del fuoristrada Defender: si tratta di un motore V8 da 5.0 litri di cilindrata da 525 cavalli di potenza, chiamato 5.0 Supercharged. Non è la prima volta che Land Rover utilizza un motore V8 sul Defender, ma senza dubbio questa versione è quella più potente mai realizzata: l’auto è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 5.2 secondi nella versione a 3 porte, raggiungere i 240 km/h di velocità massima, e sfruttare ben 625 Nm di coppia. Questa nuova motorizzazione sarà disponibile sulla versione 2022 di Defender 90 e 110, a prezzi ancora da confermare in via ufficiale ma che facilmente potranno superare la soglia dei 100,000 €.

La compagnia inglese ha voluto assicurarsi che l’auto potesse gestire al meglio l’aumento di potenza, pertanto ha effettuato diverse modifiche meccaniche che hanno coinvolto la trasmissione e le sospensioni, tra cui troviamo un nuovo differenziale posteriore elettrico che dovrebbe migliorare la manovrabilità dell’auto. Tra le feature esclusive troviamo la modalità di guida “Dynamic” all’interno del sistema di Terrain Response 2: attivando questa modalità di guida si andranno ad accentuare le caratteristiche sportive dell’auto, riducendo il tempo di risposta dell’acceleratore e regolando la taratura delle sospensioni per avere una migliore tenuta di strada.

A livello estetico, le nuove Defender V8 saranno facilmente riconoscibili grazie ai cerchi in lega color grigio satinato da 22” di diametro dietro alle quali si trovano le pinze dei freni Xenon Blue. Tre i colori disponibili: Carpathian Grey, Yulong White e Santorini Black, con possibilità di avere il tetto nero (o meglio, Narvik Black) a contrasto. Gli interni sono stati impreziositi grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità, come la pelle Windsor Ebony, il tessuto scamosciato Miko e l’alcantara utilizzata per rivestire diversi elementi dell’abitacolo, tra cui troviamo anche il volante a 4 razze.

Infine abbiamo una versione speciale, chiamata Carpathian Edition, dotata anch’essa di motore V8: si tratta della proposta top di gamma assoluta di Land Rover per quanto riguarda il Defender. Come potete immaginare, il colore scelto per questa versione è il Carpathian Grey, abbinato a cofano, tetto e portellone posteriore di colore nero. Per assicurarsi di mantenere in buona salute la verniciatura, Land Rover ha deciso di applicare una pellicola protettiva satinata e leggermente opaca, che ripara da graffi e scheggiature tipiche dell’utilizzo in fuoristrada.