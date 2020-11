Opel Corsa e: l’elettrica tedesca conquista il premio “volante d’oro 2020”

Ad aggiudicarsi il premio “volante d’oro 2020” è la Opel Corsa e. Il riconoscimento è assegnato nel contesto del panorama automobilistico tedesco, la compatta elettrica ha sconfitto la concorrenza nel segmento delle vetture di piccole dimensioni. A eleggere le tre finaliste per ogni categoria sono i lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag.

Successivamente, una giuria composta da giornalisti, esperti e piloti ha condotto le vetture attraverso una serie di test effettuati sulla pista DEKRA-Lausitzring. La Opel Corsa e ha ottenuto un totale di 3.218 punti, trionfando nella rispettiva categoria. Al secondo posto si è classificata la Volkswagen e-up e al terzo la coreana Hyundai i20.

Un successo “casalingo”

Il “Volante d’oro” è un premio che Opel ha già conquistato nel 1982, proprio con la prima generazione di Corsa; complessivamente, Opel ha conquistato 18 volte il volante d’oro. La versione a zero emissioni appartenente alla nuova generazione ha ottenuto diversi riconoscimenti.

La vettura è stata nominata “Best Buy Car of Europe 2020” tra le piccole dalla giuria di AUTOBEST; In Germania si è aggiudicato il massimo riconoscimento nella categoria “Company car of the year”; Auto Bild e Computer Bild hanno assegnato a Corsa e il premio “Connected Car Award 2019“. Un modello che ha saputo mettere d’accordo la stampa specializzata, ottenendo importanti riconoscimenti.

Elettrica e tecnologica

Opel Corsa e è alimentata da un motore elettrico da 100 kW, ovvero circa 136 Cv e 260 Nm di coppia massima. Il pacco batteria da 50 kWh permette di percorrere circa 330 km con un pieno di energia. L’auto supporta la ricarica veloce fino a 100 kW in corrente continua, permettendo di ricaricare l’80% in circa 30 minuti.

Completa anche la dotazione tecnologica che comprende un sistema multimediale con schermo touch screen da 7 pollici con compatibilità Apple Car Play e Android Auto; cruscotto digitale e una ricca dotazione di aiuti alla guida tra cui il lane keep assist, l’avviso di collisione frontale con frenata automatica di emergenza, il rilevamento pedoni, il cruise control e il riconoscimento dei segnali stradali.