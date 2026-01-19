Ottocast Mini Pico è l'adattatore wireless 2-in-1 CarPlay e Android Auto che trasforma la vostra auto in un concentrato di tecnologia. Disponibile su Amazon, questo piccolo dispositivo con WiFi 6 e Bluetooth 5.4 vi permette di passare automaticamente tra due smartphone memorizzati, connettendosi in soli 5-8 secondi. Con un coupon di 20€, potete portarlo a casa a soli 59,99€, risparmiando sul prezzo originale di 79,99€. Compatibile con la maggior parte dei veicoli dotati di CarPlay o Android Auto cablato.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €20 durante il checkout

Ottocast Mini Pico, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Ottocast Mini Pico è la soluzione ideale per chi desidera liberarsi dei cavi in auto senza rinunciare alla praticità. Se possedete un'auto con CarPlay o Android Auto cablato di serie e vi sentite stanchi di collegare e scollegare lo smartphone ogni volta che salite a bordo, questo adattatore wireless vi semplificherà la vita. Particolarmente consigliato per le famiglie o coppie che condividono l'auto: grazie alla funzione di memorizzazione di due dispositivi e al cambio automatico, il sistema riconosce quale smartphone è presente e si connette in pochi secondi. Perfetto anche per chi cerca prestazioni elevate con WiFi 6 e Bluetooth 5.4, garantendo navigazione fluida, chiamate cristalline e streaming musicale immediato durante ogni spostamento.

Questo dispositivo soddisfa l'esigenza di connettività rapida e automatica, eliminando l'attesa e la scomodità dei collegamenti manuali. Le dimensioni compatte lo rendono discreto nell'abitacolo, mentre il controllo intelligente della temperatura assicura affidabilità anche nei viaggi più lunghi. Gli aggiornamenti OTA e i 2 anni di assistenza prodotto vi garantiranno un investimento duraturo nel tempo. Con uno sconto del 25% e un coupon da 20€ che porta il prezzo finale a 59,99€, rappresenta un'occasione eccellente per chi vuole modernizzare la propria esperienza di guida mantenendo piena compatibilità con comandi al volante, touchscreen e assistenti vocali come Siri e Google Assistant.

L'Ottocast Mini Pico è un adattatore wireless 2-in-1 che porta CarPlay e Android Auto senza fili nella vostra auto. Dotato di WiFi 6 e Bluetooth 5.4, si connette automaticamente in 5-8 secondi e memorizza due smartphone, passando dal primo al secondo se necessario. Compatibile con iPhone 6+ e Android 11+, funziona con il 98% dei veicoli equipaggiati con sistema cablato di serie.

