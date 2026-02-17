Voi che vi affidate a Telepass per semplificare i vostri spostamenti, preparatevi a una novità che potrebbe rivoluzionare il vostro modo di viaggiare. Dopo aver proposto fino al 50% di cashback sui pedaggi in Italia, Telepass lancia ora un’offerta dedicata ai nuovi clienti che combina convenienza e risparmio concreto. Il canone del servizio sarà totalmente gratuito per un anno, permettendovi di accedere a tutti i servizi di mobilità senza alcun costo iniziale.

50€ di carburante per i nuovi clienti

Ma le sorprese non finiscono qui. Telepass introduce un nuovo bonus carburante fino a 50€, utilizzabile per rifornimenti tramite l’App Telepass presso le stazioni Enilive convenzionate. Il bonus sarà erogato con un tetto massimo di 10€ al mese per cinque mesi, a fronte di un rifornimento minimo di 30€. Un’occasione concreta per chi percorre quotidianamente molte strade e vuole ridurre i costi di trasporto.

Il vantaggio dell’offerta non si limita solo al risparmio sul canone e sul carburante. Telepass garantisce infatti zero costi di attivazione, rendendo la registrazione immediata e senza impegni economici iniziali. Tutti i servizi di mobilità, dalle autostrade alle soluzioni di parcheggio e accesso ZTL, saranno inclusi, permettendovi di muovervi liberamente in città e lungo i vostri itinerari preferiti.

Si tratta di un’opportunità temporanea: l’offerta è valida esclusivamente fino al 2 marzo. Se desiderate approfittare di canone gratuito, bonus carburante e tutti i servizi inclusi, è consigliabile non perdere tempo. Registrandovi subito come nuovi clienti, potrete godere dei vantaggi esclusivi pensati da Telepass per rendere più semplice ed economico ogni vostro viaggio.

