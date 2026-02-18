Se siete alla ricerca di un sistema di comunicazione affidabile per le vostre uscite in moto, l'INTERPHONE TOUR è disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo interfono Bluetooth doppio permette di collegare fino a 4 motociclisti entro 1,5 km di distanza, con un'autonomia eccezionale di 25 ore. Grazie alla tecnologia ANYCOM, è compatibile con qualsiasi dispositivo intercom e consente di gestire chiamate, ascoltare musica e seguire le indicazioni GPS. Oggi lo trovate a 194,02€ invece di 279,99€, con uno sconto del 31%, un'occasione da non perdere per chi vuole comunicare in sicurezza durante i viaggi in moto.

INTERPHONE TOUR, chi dovrebbe acquistarlo?

L'INTERPHONE TOUR Doppio è la soluzione ideale per i motociclisti che non vogliono rinunciare alla comunicazione di gruppo durante le escursioni. Con uno sconto del 31%, questo sistema è particolarmente consigliato a chi viaggia abitualmente in compagnia e desidera mantenere il contatto con altri tre motociclisti fino a 1,5 km di distanza. La tecnologia ANYCOM garantisce la compatibilità universale con qualsiasi dispositivo intercom, rendendolo perfetto per gruppi con equipaggiamenti diversi. L'autonomia di 25 ore e la funzione Fast Charge rispondono alle esigenze di chi affronta lunghi viaggi senza preoccuparsi di ricariche frequenti.

Questo interfono soddisfa le necessità dei motociclisti moderni che utilizzano lo smartphone come centro multimediale: vi permetterà di ricevere chiamate in vivavoce, ascoltare musica e seguire le indicazioni del GPS senza distogliere l'attenzione dalla strada. La funzione song sharing è ideale per condividere la colonna sonora del viaggio con il passeggero, mentre lo speed dial garantisce chiamate rapide ai contatti d'emergenza. Completamente impermeabile e compatibile con tutti i caschi, rappresenta un investimento intelligente per chi cerca sicurezza, intrattenimento e connettività in un unico dispositivo professionale.

