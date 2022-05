Pagani C10 è stata finalmente avvistata, anche se pesantemente camuffata, durante i primi test su strada dai fotografi di Motor1; il nome dell’hypercar sviluppata a San Cesareo sul Panaro, in provincia di Modena, è ancora provvisorio e sicuramente verrà modificato, possibilmente in qualcosa di esotico e difficile da pronunciare, come Pagani ci ha abituato negli ultimi anni con modelli come la Huayra.

Guardando le foto, pur di un’auto coperta da grafiche pensate per non farci apprezzare a pieno la linea, ci rendiamo conto di una differenza importante rispetto al passato: le linee sono più pulite e semplici, meno estreme rispetto alla normalità di Pagani, anche se gli specchietti così sporgenti rivelano subito che si tratta proprio di una Pagani.

Sull’auto non mancano le prese d’aria, sia frontalmente sotto al paraurti sia sul tetto, dove la C10 dispone di una feritoia progettata per incanalare l’aria nel motore dell’auto; interessante anche il lavoro fatto sull’aerodinamica, grazie alla pulizia delle linee, ai nuovi baffi integrati sul paraurti anteriore e soprattutto grazie alla linea molto continua che corre tra il cofano e il parabrezza, molto inclinato così da offrire meno resistenza possibile.

Sotto al cofano, molto corto, della Pagani C10, troviamo l’ormai celebre motore V12 6.0L prodotto da Mercedes-AMG, la cui potenza non è ancora stata definita ufficialmente. Secondo le dichiarazioni di Horacio Pagani dello scorso anno, l’auto dovrebbe avere un’impronta molto più votata alla pista rispetto ai modelli precedenti, quindi non soltanto potenza pura ma giusto equilibrio tra potenza e maneggevolezza: nonostante questa premessa, nessuno si stupirebbe di vedere almeno 800 cavalli erogati dal V12 della Pagani C10.

Il debutto ufficiale della Pagani C10 è fissato per il 12 settembre, quando presumibilmente verrà svelato anche il nome ufficiale dell’auto; il prezzo per un esemplare è di circa 300.000 €, con le prime consegne attese nei primi mesi del 2023.