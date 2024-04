Chi è il miglior personaggio di Mario Kart 8? Lo svela un economista italiano

Tutti ci siamo interrogati su chi sia il miglior personaggio di Mario Kart 8, ma stabilire cose del genere in modo definitivo è difficile, se non impossibile. Ebbene, pare invece che la teoria economica di Vilfredo Pareto applicata al gioco ha portato alla scoperta di combinazioni di personaggi e veicoli che offrono la migliore efficienza nelle corse.

Mario Kart 8 Deluxe offre oltre 700.000 combinazioni possibili tra personaggi e veicoli. Come trovare la soluzione migliore? Antoine Mayerowitz ha applicato le teorie di Pareto per ridurre questa vastità di opzioni a 25.704 possibilità ottimizzate. Ma cosa rende un personaggio migliore di un altro?

L'analisi di Mayerowitz ha evidenziato che una delle combinazioni migliori è Cat Peach con il Teddy Buggy, pneumatici a rullo e planante a nuvola. Questa combinazione offre un ottimo equilibrio tra velocità, accelerazione e mini-turbo. Tuttavia, ci sono molte altre combinazioni valide che rientrano nell'ottimizzazione di Pareto.

Potete esplorare le varie possibilità direttamente sul sito di Mayerowitz, e trovare quella più adatta al vostro stile. Naturalmente scegliere la migliore combinazione di pilota e auto non garantisce la vittoria, e ci sarà sempre un maledetto guscio che ti rovina la gara proprio all’ultimo momento…

Che cos’è la teoria di Pareto?

La teoria di Pareto, conosciuta anche come l'ottimizzazione di Pareto o il fronte di Pareto, è un concetto fondamentale nell'economia e nell'ottimizzazione dei processi decisionali. Fu formulata da Vilfredo Pareto, un economista italiano del primo Novecento, e si basa sul concetto di efficienza e trade-off.

In termini semplici, l’ottimo paretiano descrive una situazione in cui è impossibile migliorare una variabile senza peggiorare almeno una delle altre variabili coinvolte. Questo concetto è ampiamente utilizzato per trovare soluzioni ottimali in situazioni in cui ci sono molteplici obiettivi o criteri da soddisfare contemporaneamente.

Ad esempio, nell'ambito delle scelte economiche, la teoria di Pareto può essere applicata per trovare la combinazione migliore di prodotti o servizi che massimizzi il benessere o l'utilità senza peggiorare la situazione di nessun individuo o gruppo. In altri contesti, come nel design di prodotti o nella gestione delle risorse, questa teoria aiuta a bilanciare le diverse esigenze o vincoli.