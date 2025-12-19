Quello che non vedi nelle gomme: tecnologia, ricerca e sostenibilità secondo Michelin

C’è una parte delle nostre automobili che spesso tendiamo a sottovalutare, ovvero gli pneumatici. Per saperne di più ho fatto due chiacchiere con Antonio Di Benedetto, Responsabile Comunicazione Tecnica Michelin Italia, parte del team Michelin sin dal 1989, e quindi con alle spalle oltre 35 anni di esperienza nel settore.
Parliamo di qualcuno che ha visto e vissuto l'evoluzione dello pneumatico, e per questo ho voluto chiedere proprio a lui come questo particolare settore del mondo automobilistico sia cambiato, e come, ovviamente, l’informatica e l’IA stiano rivoluzionando anche questo settore.
Anche se esistono diversi modi per effettuare il processo di ricostruzione, parliamo comunque di procedure monitorate e certificate.
A questi si aggiunge poi il cosiddetto "All Season", quello per tutte le stagioni, che ha mescole studiate per lavorare su un range di temperature più ampio, offrendo la possibilità di utilizzarli tutto l'anno in condizioni di sicurezza su asciutto, bagnato e neve occasionale.