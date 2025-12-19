Quello che non vedi nelle gomme: tecnologia, ricerca e sostenibilità secondo Michelin

C’è una parte delle nostre automobili che spesso tendiamo a sottovalutare, ovvero gli pneumatici. Per saperne di più ho fatto due chiacchiere con Antonio Di Benedetto, Responsabile Comunicazione Tecnica Michelin Italia, parte del team Michelin sin dal 1989, e quindi con alle spalle oltre 35 anni di esperienza nel settore.

Parliamo di qualcuno che ha visto e vissuto l'evoluzione dello pneumatico, e per questo ho voluto chiedere proprio a lui come questo particolare settore del mondo automobilistico sia cambiato, e come, ovviamente, l’informatica e l’IA stiano rivoluzionando anche questo settore.