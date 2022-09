Le prenotazioni della Polestar 6 La Concept Edition hanno fatto registrare il sold out: solamente una settimana fa la casa automobilistica aveva aperto le prenotazioni del suo nuovo veicolo elettrico.

La stessa Polestar ha ufficializzato di aver ottenuto ordini per tutti i 500 esemplari previsti per la produzione del veicolo. Nello specifico, gli esemplari della versione di lancio “LA Concept Edition” si contraddistinguono per la carrozzeria in tinta Blue Sky, cerchi da 21 pollici e interni con rivestimenti di colore chiaro. La casa automobilistica svedese, controllata da Volvo, ha inoltre deciso di riservate alcuni dei 500 esemplari a mercati come Cina, Corea del Sud, Islanda, Emirati Arabi, Kuwait, Singapore e Nuova Zelanda.

Dotata di un doppio motore, con trazione integrale, la Polestar 6 è in grado di erogare complessivamente 884 CV di potenza e 900 Nm di coppia massima. Scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e velocità massima di 250 km/h. La nuova piattaforma, realizzata in alluminio rinforzato, con tecnologia a 800 Volt deriva dalla Polestar 5.

Il grande interesse dei nostri clienti dimostra che una straordinaria roadster elettrica come la Polestar 6 ha un’elevata rilevanza nel settore delle auto sportive. La combinazione open-top-più-elettrico è chiaramente quella che fa gola anche a sostenitori dei motori a benzinai più irriducibili, ha commentato Thomas Ingenlath, CEO di Polestar.

Non dimentichiamo che la Polestar 6 è il terzo concept presentato dalla casa automobilistica di Göteborg durante il 2022. Oltre alla carrozzeria in tinta Blue Sky, non passano inosservati gli interni, dotati di un display verticale piuttosto ampio, volante a due razze e un tetto retrattile.

Coloro che non sono riusciti a prenotare la vettura in serie limitata dovranno attendere gli ordini della Polestar 6 che la casa automobilistica prevede di produrre non appena sarà terminata produzione della LA Concept edition. Secondo quanto diffuso, la Polestar 6 dovrebbe arrivare nelle concessionarie non prima del 2026.