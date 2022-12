In Svezia non scherzano affatto quando si parla di mobilità elettrica, anche grazie alla forza di alcuni brand che stanno arrivando sul mercato con prodotti molto interessanti; Polestar, di cui di recente abbiamo avuto modo di testare la nuova Polestar 2, ha stretto una collaborazione con la svedese CAKE specializzata nella realizzazione di scooter e moto elettriche, per dare vita alla seconda edizione limitata dello scooter elettrico CAKE Makka.

CAKE Makka è arrivato sul mercato nel 2021 ottenendo già un riscontro molto positivo, andando sold-out in poco tempo; questa nuova edizione realizzata in collaborazione con Polestar porta con sé delle aggiunte interessanti, sia a livello funzionale sia estetico. Innanzitutto c’è una nuova colorazione, chiamata Sky Blue, che va ad aggiungersi alla colorazione Polestar Snow opaca della prima edizione, ma soprattutto troviamo un nuovo portapacchi posteriore progettato per offrire diverse soluzioni: oltre a essere facilmente removibile, questo portapacchi può essere configurato in vari modi al fine di semplificare il trasporto di scatole e pacchi di varie dimensioni, ma può anche trasformarsi in un sedile aggiuntivo per un passeggero. CAKE Makka si conferma ancora una volta un mezzo molto flessibile e comodo per le necessità della vita moderna.

CAKE Makka è un 50ino elettrico, pertanto raggiunge la velocità massima di 45 km/h; offre due modalità di guida, un standard e una che permette di aumentare l’autonomia. Nonostante Makka sia prodotto direttamente da CAKE, questa versione in edizione limitata realizzata in collaborazione con Polestar sarà disponibile esclusivamente sui mercati scelti dalla stessa casa automobilistica. Il prezzo finale di Makka Polestar Edition by CAKE è di 5300 € IVA inclusa, con la possibilità di ordinare a partire dal 14 dicembre 2022. Le prime consegne sono previste tra circa 4 settimane.

