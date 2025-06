La Targa 4 GTS rappresenta l'equilibrio perfetto tra innovazione e tradizione Porsche. L'elettrificazione migliora le prestazioni senza compromettere il carattere sportivo, mentre il design Targa aggiunge un tocco di esclusività. Nonostante il peso maggiorato e il prezzo elevato, offre un'esperienza di guida unica con il perfetto bilanciamento tra comfort quotidiano e prestazioni da supercar. Ideale per chi cerca un'auto distintiva che non passi inosservata, ma che possa essere utilizzata tutti i giorni.

La Porsche 911 Targa 4 GTS rappresenta un capitolo innovativo nella storia del mito di Zuffenhausen, unendo per la prima volta la tecnologia ibrida al culto del design retrò. Con un motore boxer 3.6 litri biturbo abbinato a un sistema T-Hybrid da 400 V, questa versione sviluppa 541 CV e 610 Nm di coppia, numeri che le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in 3.1 secondi. Il tetto Targa rimovibile – omaggio alla gloriosa 911 del 1965 – e la coda larga 44 mm rispetto alla Carrera ne definiscono l'identità visiva, mentre la trazione integrale e il sistema PASM Sport ribassato di 10 mm raccontano l'approccio tecnico. A completare il quadro, un listino che parte da 205.507 €, cifra che colloca la vettura nel segmento premium delle Granturismo ad alte prestazioni.

Cosa mi piace

Ci sono auto che si limitano a seguire l’evoluzione tecnica, e poi c’è la Porsche 911 Targa 4 GTS, che riesce ogni volta a ridefinire cosa significhi essere contemporanei senza mai tradire la propria eredità. La nuova generazione 2025, rinnovata con il sistema T-Hybrid, segna un momento importante nella storia della Targa: per la prima volta l’elettrificazione entra a far parte dell’equazione, ma lo fa senza sfigurare, anzi, valorizzando tutto ciò che la rendeva già speciale.

Il cuore della Targa 4 GTS è un sei cilindri boxer da 3,6 litri, abbinato a un motore elettrico inserito direttamente nel cambio PDK a doppia frizione a otto rapporti. La potenza combinata raggiunge quota 541 CV, con una coppia di 610 Nm: numeri che si traducono in un’accelerazione bruciante da 0 a 100 km/h in appena 3,1 secondi, valori che fino a qualche anno fa erano riservati a supercar ben più estreme e meno versatili. La velocità massima si spinge fino a 312 km/h, dimostrando che l’ibrido, in casa Porsche, non è un compromesso ma un potenziamento intelligente della sportività.

Il nuovo sistema mild-hybrid da 400 Volt non incide negativamente sulla dinamica di guida, e questo è forse il pregio più evidente della Targa 4 GTS 2025: riesce a rimanere fedele alla sensazione analogica che ha sempre contraddistinto le 911, pur portando in dote tecnologie futuristiche. La gestione dell’erogazione, sempre fluida e progressiva, restituisce un feeling diretto con l’asfalto, aiutato da una distribuzione del peso ancora più raffinata e da una trazione integrale che si comporta in maniera impeccabile anche in condizioni difficili. L'adozione del turbocompressore elettrico garantisce una risposta praticamente istantanea ai bassi regimi, riducendo il ritardo tipico dei motori sovralimentati e migliorando la linearità di marcia.

Ma non è solo questione di potenza e prestazioni. La Targa 4 GTS è anche una dichiarazione di stile e di artigianalità tecnica. Il tetto Targa, con la classica sezione retrattile e il roll-bar in alluminio spazzolato, resta uno degli elementi distintivi più affascinanti della gamma 911. In pochi secondi, si passa da una coupé solida e chiusa a una quasi-cabrio con un’aria da gran turismo rilassata. È un’esperienza che va oltre la guida: è sensoriale, coinvolgente, evocativa.

Esteticamente, il modello GTS si differenzia con dettagli neri opachi, cerchi esclusivi da 20 e 21 pollici con serraggio centrale, e un assetto ribassato grazie al sistema PASM (Porsche Active Suspension Management), che consente di adattare il comportamento dell’auto in base al tipo di guida. Il design resta quello classico e scolpito della 911, ma reso più aggressivo e dinamico da prese d’aria ridisegnate, terminali di scarico sportivi e una linea più tesa e muscolare, che non sacrifica l’eleganza.

Anche gli interni meritano un plauso: materiali pregiati, finiture impeccabili, ma soprattutto un’interfaccia digitale completamente rinnovata. Il nuovo quadro strumenti digitale da 12,6 pollici, combinato con l’infotainment aggiornato compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, rende la Targa 4 GTS moderna e funzionale, senza scadere nell’effetto “tablet su ruote” di alcune concorrenti. I sedili sportivi Plus in Race-Tex offrono il giusto compromesso tra comfort e contenimento, permettendo una guida dinamica senza sacrificare la comodità nei lunghi viaggi.

La qualità costruttiva, da sempre fiore all’occhiello di Porsche, si percepisce in ogni dettaglio: dagli scricchiolii assenti alla solidità del tetto mobile, passando per la reattività dei comandi e la precisione dello sterzo. Anche il bagagliaio, seppur piccolo come in ogni 911, resta sfruttabile per un weekend a due, facendo della Targa non solo un'auto da prestazione, ma anche da piacere quotidiano.

Cosa non mi piace: compromessi inevitabili

La ricerca della perfezione ha qualche contraltare. Il peso complessivo di 1.745 kg – seppur ben gestito – si percepisce in frenata, dove i dischi carboceramici da 410 mm lavorano sotto sforzo. La visibilità posteriore, già limitata dal design a Targa, peggiora con il tetto chiuso, rendendo indispensabili la telecamera 360° e i sensori di parcheggio (optional a 2.300 €).

L'abitacolo, nonostante i materiali pregiati, presenta qualche vibrazione secondaria sulle strade sconnesse, eredità della rigidità strutturale necessaria a compensare l'apertura del tetto. Il prezzo finale – facilmente oltre i 250.000 € con gli optional – colloca la vettura in una fascia dove la concorrenza offre motori V8 o V12, soluzioni che alcuni puristi potrebbero preferire al boxer ibrido.

A tetto abbassato il rimbombo dell'aria rende un po' spiacevole la conversazione: per risolvere il problema è necessario abbassare, almeno un po', i finestrini.

Come si guida

Mettersi al volante della nuova Porsche 911 Targa 4 GTS è un’esperienza che va oltre la semplice guida. La prima sensazione che si percepisce, non appena si parte, è quella di una solidità rassicurante. La struttura è rigida, il roll-bar centrale trasmette l’idea di una coupé più che di una cabrio, eppure, appena si preme con decisione sull’acceleratore, tutto cambia.

Il nuovo sistema ibrido, nonostante la sua complessità tecnica, scompare quasi nella percezione del guidatore. L’erogazione della potenza è fluida e progressiva, ma al tempo stesso brutale quando serve. I 541 cavalli si fanno sentire soprattutto in ripresa, dove il motore elettrico – grazie al turbo elettrico – annulla qualsiasi ritardo e spinge l’auto fuori dalle curve come se fosse lanciata da una fionda. Non c’è mai un momento morto, mai una sensazione di attesa: la potenza è lì, costante, immediatamente disponibile.

La tenuta di strada è eccezionale. La trazione integrale lavora in modo così raffinato che anche forzando l’andatura su strade secondarie non si ha mai l’impressione che l’auto voglia scappare di mano. Anzi, la Porsche Targa 4 GTS invita ad osare, ma allo stesso tempo ti protegge. Lo sterzo è comunicativo, preciso, affilato quanto basta per capire esattamente dove stanno andando le ruote anteriori anche nei tratti più guidati. Non si tratta solo di grip meccanico, ma di equilibrio dinamico. La distribuzione dei pesi – raffinata, grazie anche alla collocazione dell'unità ibrida – rende l’inserimento in curva rapido ma progressivo, con un retrotreno che resta incollato all’asfalto, pur concedendosi qualche leggero movimento controllabile quando si esagera, giusto per ricordarti che stai comunque guidando una 911.

In uscita di curva, la spinta è devastante. Eppure tutto avviene senza strappi, senza mai sporcare la traiettoria. È una sportività raffinata, non isterica. La Targa 4 GTS è veloce, anzi, velocissima, ma non mette mai in difficoltà: al contrario, riesce a farti sentire un pilota migliore.

Su strada aperta, nella guida di tutti i giorni, la cosa più sorprendente è quanto questa sportività sia gestibile. In modalità normale o anche in Sport, l’auto resta docile, composta, quasi rilassante. Solo premendo su Sport Plus cambia pelle: lo scarico diventa più cupo, le sospensioni si irrigidiscono, e il cambio PDK diventa una lama affilata che non sbaglia un colpo. Ma anche in quel contesto, la Targa non diventa mai eccessiva. È come se Porsche avesse trovato il punto di equilibrio perfetto tra frenesia e controllo.

Sulle statali, si può godere appieno della fluidità del telaio e della compostezza sulle asperità. Nei tornanti, si apprezza la compattezza con cui la massa viene gestita, anche in presenza del sistema ibrido, mai invasivo né percettibile in termini negativi. Certo, in pista o su una strada chiusa si potrebbe sfruttare tutto il potenziale del powertrain, ma anche in contesto stradale la Targa 4 GTS riesce a regalare momenti di pura connessione, senza dover necessariamente viaggiare al limite.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarla

La Targa 4 GTS non è un'auto per tutti, ma rappresenta la scelta ideale per chi rifiuta i compromessi. Acquistarla ha senso se si desidera: l'esclusività del tetto Targa, le prestazioni di una GT3 con il comfort quotidiano, e la tecnologia ibrida senza rinunciare al carattere del boxer. Durante il test su strade miste, il sistema PASM Sport dimostra una capacità unica di smorzare le asperità senza annacquare il feedback, mentre la frenata carboceramica (optional a 8.200 €) offre una progressione lineare anche dopo ripetuti abusi in pista. L'oversteer controllabile in modalità ESC Sport regala emozioni da coupé purista, sorprendente per un'auto di 1.745 kg.

Chi invece privilegia il peso contenuto o l'esperienza sonora pura dovrebbe orientarsi sulla 911 GT3 (se preferite c'è anche il modellino...).

Le alternative

Nel segmento delle Granturismo scoperte ad alte prestazioni, la Targa 4 GTS affronta rivali agguerriti. La Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (805 CV, da 208.400 €) offre prestazioni da hypercar grazie al sistema ibrido plug-in, ma il peso di 2.100 kg ne compromette l'agilità nei percorsi tortuosi. L'estetica muscolosa e gli interni digitali puntano a una clientela più tecnologica rispetto a quella Porsche.

L'Aston Martin Vantage 2025 (656 CV, 194.086 €) sfoggia il V8 biturbo AMG aggiornato con 128 CV in più rispetto alla generazione precedente. Il design più aggressivo e gli interni lussuosi rappresentano l'approccio britannico alla sportività, ma i consumi di 18 mpg evidenziano l'assenza di soluzioni ibride. I tempi di consegna, tuttavia, si attestano sui 6-8 mesi contro i 4-6 della Porsche.