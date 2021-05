Porsche continua il processo di elettrificazione: svelato Macan EV

Porsche ha rilasciato le prime immagini ufficiali della futura Macan elettrica e nell’attesa di un effettivo debutto, il marchio è già al lavoro per testare il nuovo SUV per le strade pubbliche. In arrivo per il 2023, Macan EV utilizzerà la medesima architettura adottata da Audi con Q6 e-Tron e sarà commercializzata parallelamente alle varianti a benzina. Non vedremo quindi nei listini Porsche il solo modello elettrificato, ma sarà abbinato ad un motore endotermico anche di elevata potenza.

Per progettare il modello elettrico, il team di sviluppo del prestigioso marchio tedesco ha speso diverse ore in laboratorio effettuando numerose simulazioni virtuali a computer al fine di poter migliorare le prestazioni aerodinamiche ed incrementare, di conseguenza, l’autonomia complessiva e il comfort di bordo. I dati dei test sono stati utilizzati per creare i primi prototipi fisici, che ora saranno sottoposti a un “impegnativo programma di test” che impegnerà i veicoli anche in condizioni climatiche estreme.

Il marchio deve ancora fornire ulteriori dettagli tecnici della Macan elettrica, ma è prevedibile che adotterà la medesima tecnologia e architettura di ricarica della Taycan, pertanto, è previsto un sistema da 800 V ultraveloce. L’autonomia dovrebbe essere di circa 550 km nel ciclo WLTP con la versione dotata di batteria maggiorata. Secondo quanto dichiarato da Porsche, Macan EV sarà il suv più sportivo della sua categoria; ci aspettiamo quindi un powetrain elettrico vicino ai 500 CV e uno scatto sullo 0-100 km/h coperto in meno di 4 secondi, riuscendo così a superare i numeri della Macan Turbo.

Il family feeling con la variante a benzina sarà naturalmente presente ed è prevedibile una stretta somiglianza tra i due modelli ma, come per tutte le versioni elettriche, verranno a meno tutti quei sistemi aerodinamici volti a raffreddare il motore endotermico e alcuni componenti di esso.

Nessuna indiscrezione invece sul prezzo anche se immaginiamo che il valore di listino della variante elettrificata possa raggiungere (o superare) gli attuali 95mila euro di Macan Turbo. Con Macan EV, Porsche continua il processo di elettrificazione dei propri veicoli che, come sappiamo, non coinvolgerà la mitica serie 911 che rimarrà endotermica ancora per diversi anni.