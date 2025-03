Porsche valuta un nuovo SUV a combustione entro il 2030

L'industria automobilistica globale sta vivendo un periodo di profonda trasformazione, con i produttori di auto di lusso che ridefiniscono le proprie strategie per bilanciare la transizione elettrica con la persistente domanda di motori tradizionali. In questo scenario, Porsche si distingue per un approccio particolarmente flessibile, rivedendo i propri piani futuri per adattarsi alle reali esigenze del mercato. La casa di Stoccarda, dopo aver lanciato la Macan Electric, sta ora considerando l'introduzione di un nuovo SUV a combustione interna che potrebbe arrivare prima del 2030, mentre contemporaneamente lavora a una variante esclusiva della iconica 911, come riporta Autocar.

Elettrico e combustione in parallelo

Il rallentamento nelle vendite di veicoli elettrici ha spinto Porsche a rivedere la propria strategia produttiva. Nonostante l'introduzione della Macan Electric su piattaforma dedicata, la casa tedesca sta valutando lo sviluppo di una "linea di modelli indipendente nel segmento SUV con propulsori a combustione e ibridi". Un'iniziativa che rappresenta un significativo cambio di rotta rispetto ai piani originali.

Questo nuovo SUV non sarà semplicemente una continuazione dell'attuale Macan a combustione, che uscirà definitivamente di produzione nel corso di quest'anno dopo essere già stata ritirata dal mercato europeo nell'aprile 2023 per mancata conformità alle normative sulla cybersicurezza. Si tratterà invece di un modello completamente nuovo, con un design inedito e un nome differente, creando una relazione simile a quella esistente tra Panamera e Taycan.

La piattaforma condivisa

Il futuro SUV a combustione potrebbe basarsi sulla piattaforma Premium Performance Combustion (PPC), sviluppata congiuntamente da Porsche e Audi e attualmente utilizzata dall'Audi Q5. Questa scelta permetterebbe a Porsche di ottimizzare le sinergie produttive all'interno del gruppo Volkswagen, riducendo i costi di sviluppo e massimizzando l'efficienza.

L'approccio di Porsche riflette una visione pragmatica del mercato, con la casa tedesca che intende mantenere modelli a combustione e ibridi fino ben oltre il 2030, adattandosi alle reali richieste dei consumatori piuttosto che forzare una transizione elettrica accelerata.

Una 911 che "alzerà l'asticella" nel segmento sportivo

Parallelamente allo sviluppo del nuovo SUV, Porsche ha confermato l'arrivo di una versione "flagship" della leggendaria 911 che promette di "alzare ulteriormente l'asticella nel segmento delle auto sportive". Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici, gli analisti del settore ipotizzano che possa trattarsi della nuova 911 GT2, potenzialmente equipaggiata con tecnologia ibrida.

Questo modello si aggiungerà a un portafoglio prodotti recentemente rinnovato che include versioni aggiornate di Cayenne, Panamera, Taycan, Macan Electric e 911. Contemporaneamente, l'azienda sta lavorando alle versioni elettriche di 718 Boxster e Cayman, oltre a un nuovo SUV elettrico a sette posti, denominato internamente K1, che si posizionerà al di sopra della Cayenne.

La personalizzazione come nuovo driver di ricavi

Un elemento cruciale nella strategia di Porsche è l'espansione delle opzioni di personalizzazione attraverso il programma Porsche Exclusive Manufaktur. La casa tedesca ha rivelato che il ricavo medio per veicolo con opzioni personalizzate è raddoppiato negli ultimi cinque anni, evidenziando come l'esclusività e la personalizzazione rappresentino un importante motore di crescita per il marchio.

Questa enfasi sulla personalizzazione si allinea perfettamente con il posizionamento premium di Porsche e con la volontà di offrire un'esperienza cliente sempre più esclusiva e su misura, differenziandosi in un mercato di lusso sempre più competitivo.

La strategia multi-piattaforma di Porsche, che abbraccia sia l'elettrico che il termico, rappresenta un modello di adattabilità in un settore automobilistico in rapida evoluzione, dove la capacità di rispondere agilmente ai cambiamenti del mercato diventa sempre più determinante per il successo a lungo termine.