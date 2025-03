Sulle Porsche arriva l'assistente vocale Alexa

La rivoluzione digitale di Porsche: nuove funzionalità e prestazioni potenziate per il sistema di infotainment delle auto di Zuffenhausen. A partire da giugno, con l'introduzione del model year 2026, i possessori di 911, Taycan, Panamera e Cayenne potranno godere di un'esperienza digitale completamente rinnovata. L'aggiornamento del sistema Porsche Communication Management (PCM) non si limita a potenziare le prestazioni dell'hardware, ma introduce anche nuove funzionalità come l'accesso al Porsche App Center, l'integrazione con Alexa e la tecnologia audio immersiva Dolby Atmos.

Il nuovo PCM rappresenta un deciso passo avanti in termini di reattività e fluidità d'utilizzo. Grazie all'hardware aggiornato, l'interfaccia utente risulta più scattante e in grado di gestire contemporaneamente più processi. Porsche dimostra inoltre il suo impegno verso la continuità del servizio, includendo di serie il pacchetto Porsche Connect per 10 anni, garantendo così un'esperienza digitale affidabile e senza interruzioni per un periodo significativo. L'esperienza utente è stata completamente ripensata, con accesso diretto alle app di terze parti ora integrate nel sistema nativo dell'auto. Questo approccio segna un cambio di paradigma nell'interazione con i sistemi di bordo, rendendo l'esperienza più simile a quella con dispositivi smart di uso quotidiano.

Dopo il debutto sulla nuova Macan, l'App Center arriva ora anche sulle altre gamme di punta del marchio tedesco. Questo hub digitale funziona in modo analogo agli app store per smartphone e tablet, con un'interfaccia intuitiva che permette di sfogliare e installare numerose applicazioni, sia sviluppate da Porsche che da terze parti. La selezione di app disponibili è particolarmente ricca e diversificata. Si spazia dalle piattaforme di streaming musicale e video ai servizi di notizie, dalle informazioni meteorologiche alle applicazioni per la ricerca di punti di interesse o percorsi panoramici. Particolare attenzione è stata dedicata alle funzionalità specifiche per le vetture elettriche, con app dedicate alla ricerca di punti di ricarica.

Una delle novità più rilevanti è l'integrazione dell'assistente vocale Alexa di Amazon, che affianca il già presente Porsche Voice Pilot. Questa doppia opzione consente di scegliere l'interfaccia vocale preferita per interagire con il veicolo e con i servizi connessi. L'attivazione di Alexa avviene tramite comando vocale dedicato, pulsante configurabile o icona sul display.

Le funzionalità di Alexa vanno ben oltre il semplice controllo dell'infotainment. È possibile gestire dispositivi smart home anche mentre si è in movimento, aprendo ad esempio il cancello di casa o regolando l'illuminazione domestica. L'assistente vocale permette inoltre di creare liste della spesa, riprodurre contenuti multimediali, consultare notizie e previsioni meteo, il tutto senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Gli audiofili troveranno particolarmente interessante l'introduzione della tecnologia Dolby Atmos negli impianti audio premium Bose e Burmester. Questa innovazione porta l'esperienza di ascolto a un livello superiore, creando un ambiente sonoro tridimensionale all'interno dell'abitacolo. A differenza dei tradizionali sistemi stereo o surround, Dolby Atmos permette di posizionare con precisione ogni elemento sonoro nello spazio, creando un effetto di immersione totale. Per sfruttare questa tecnologia è necessario riprodurre contenuti appositamente mixati in formato Atmos, facilmente accessibili attraverso le app disponibili nell'App Center.

La disponibilità di cataloghi musicali in questo formato è in rapida crescita, con la maggior parte degli artisti internazionali che hanno già adattato le proprie opere per questa tecnologia. Il risultato è un'esperienza di ascolto che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sensoriale completa. Questa significativa evoluzione dell'ecosistema digitale Porsche si inserisce in una strategia più ampia che prevede l'estensione graduale delle innovazioni tecnologiche a tutte le serie di modelli. Le vetture con il nuovo sistema PCM aggiornato possono già essere ordinate, con consegne previste a partire da giugno.

È importante notare che la disponibilità di alcune funzionalità come Alexa è limitata a specifici mercati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna e Canada. Anche la gamma di app disponibili nell'App Center può variare in base al paese, essendo soggetta alle normative locali e agli accordi con i fornitori di servizi. Con questi aggiornamenti, Porsche riafferma il proprio impegno nel garantire un'esperienza di guida all'avanguardia non solo dal punto di vista dinamico, ma anche tecnologico e digitale, mantenendo al centro l'interazione tra conducente, veicolo e ambiente circostante.