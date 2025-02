Il 2024 da record di Porsche Italia

Porsche Italia chiude il 2024 con 8.223 auto immatricolate, registrando una crescita dell'8% rispetto all'anno precedente. L'Italia si conferma il terzo mercato europeo per il marchio tedesco, dietro solo a Germania e Regno Unito, con una quota di mercato dello 0,53%.

Questi risultati positivi rafforzano la posizione di Porsche nel mercato italiano, quasi raddoppiando le vendite rispetto a dieci anni fa. L'Amministratore Delegato Pietro Innocenti guarda con ottimismo al 2025, forte di una gamma prodotti rinnovata che include quattro modelli aggiornati negli ultimi dodici mesi: Panamera, 911, Macan elettrica e Taycan.

Il mercato italiano si dimostra abbastanza ricettivo per quanto riguarda le vetture elettriche Porsche. Il 13,6% degli acquirenti sceglie un modello a batteria, superando la media mondiale del brand. Considerando anche le ibride plug-in, la quota di vetture elettrificate sale al 37,4%. Le vetture a benzina valgono invece 62,6%.

Per celebrare il 40° anniversario della filiale italiana, Porsche lancerà due serie limitate: 40 unità basate sulla 911 GTS e 12 esemplari della Taycan S. Per la prima volta, queste edizioni speciali coinvolgeranno una collaborazione con il brand di moda Ferragamo.

Il successo di Porsche in Italia non si basa solo sulla gamma prodotti, ma anche su una rete di concessionari in evoluzione. I dealer si stanno trasformando da semplici punti vendita a spazi esperienziali, grazie a una formazione specifica del personale.

Le vendite online hanno registrato una crescita del 15% nel 2024, dimostrando l'importanza crescente del canale digitale. Parallelamente, il Porsche Experience Center (PEC) in Franciacorta sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell'offrire esperienze uniche ai clienti.

Dal 2021, il PEC ha ospitato 606 eventi e accolto 69.000 visitatori da 91 paesi diversi. Nel 2024 è stata inaugurata una nuova lounge, che alcuni clienti hanno scelto come luogo per la consegna della loro nuova Porsche, sottolineando l'importanza dell'esperienza personalizzata nel processo di acquisto.