Porsche Macan, arriverà una versione 100% elettrica

Porsche Macan sarà anche elettrica. Arriva l’ufficialità sulla decisione di rinnovare il piano che renderà il crossover una nuova serie completamente alimentata a batteria.

La gamma è destinata ad espandersi. L’anticipazione è arrivata in occasione della conferenza di presentazione del bilancio 2019. Una mossa decisamente strategica considerando che Macan è attualmente il modello più venduto di Porsche. L’implementazione della gamma 100% elettrica andrà inevitabilmente ad aumentare il trend di vendite della casa tedesca. In un rapporto sui risultati finanziari del 2019, è stato inoltre ribadito che la Macan sarà la seconda serie di modelli alimentati a batteria dopo il Taycan.

Il nuovo veicolo elettrico, precisa Porsche, sostituirà del tutto il modello a benzina ma lasciando aperta la porta per l’attuale Macan che sarà venduto insieme al modello di nuova generazione 100% elettrico. Nonostante non siano totalmente chiari gli obiettivi a lungo termine dell’ azienda, la casa di Stoccarda prevede che entro il 2025 metà della sua gamma sarà completamente dotata di tecnologia ibrida o elettrica.

Si sta inoltre valutando di ottimizzare le infrastrutture, costruendo una rete di stazioni negli Stati Uniti e in Europa in grado di caricare fino a 350 chilowatt. Il nuovo modello sembrerebbe essere atteso per il 2022.