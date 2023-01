Il mercato dei SUV è sempre in forte crescita e non c’è marchio sportivo che non abbia rinunciato ad introdurne uno: Porsche è stata la prima in senso assoluto con il suo Cayenne nel 2003, seguita a ruota da Mercedes con ML e BMW con la serie X. A distanza di anni continuano a guadagnare importantissime quote di mercato tanto da spingere anche marchi puramente incentrati alla produzione di supercar e hypercar ad addentrarsi in questo segmento. Lo abbiamo osservato negli ultimi anni con Urus, la soluzione che è stata in grado di risollevare le vendite di Lamborghini su scala mondiale, e solo di recente con Ferrari e la sua nuovissima Purosangue.

I SUV piacciono: che siano per un utilizzo quotidiano o che siano pensati esclusivamente per la guida sportiva. Ma lo sappiamo, il mercato è in continua transizione e l’intenzione è quella di avere sempre più unità elettrificate e a batteria. Da questo presupposto nasce la nuova versione di Macan, il baby-SUV di Porsche, che giungerà nella nuova declinazione con un sistema propulsivo a batteria. La gamma Macan, che abbiamo potuto assaggiare in occasione di un appuntamento a Courmayeur, si configura al momento con quattro varianti: standard, T, S e GTS.

Il modello di ingresso è mosso da un propulsore a quattro cilindri da 2 litri, in grado di erogare 265 cavalli e coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in poco più di sei secondi, mentre Macan S e GTS condividono il medesimo motore V6 biturbo da 2,9 litri elevato a 380 cavalli per Macan S e ben 440 cavalli per Macan GTS. Il tempo da 0-100 è coperto per quest’ultimi due modelli rispettivamente in 4,6 e 4,2 secondi. Tutti i motori sono infine abbinati al famoso cambio a doppia frizione PDK a sette rapporti e al sistema di trazione integrale Porsche Traction Management (PTM).

Più in dettaglio:

Macan e Macan T: 2.0 265 CV 400 Nm;

Macan S: 2.9 V6 380 CV 520 Nm;

Macan GTS: 2.9 V6 440 CV 550 Nm.

Il SUV di medie dimensioni del marchio teutonico rappresenta il modello d’ingresso preferito, con oltre 600.000 esemplari consegnati in tutto il mondo sin dal suo lancio del 2014; numeri davvero importanti, che hanno sicuramente incentivato Porsche a studiare un modello nuovo a batteria. Ma come sarà?

Motore: più potente della 911 GT3

Sono ancora poche le informazioni a disposizione di questo modello e la maggior parte è ancora frammentaria e non confermata; alla base ci sarà la piattaforma PPE con un’architettura a 800 Volt. Il powertrain sarà composto da una batteria da circa 100 kWh, simile quindi a Taycan e ricaricabile fino a 270 kW, con una potenza di 612 cavalli e 1.000 Nm di coppia massima.

Numeri impressionanti, soprattutto per un SUV compatto come Macan. Dati alla mano, potrebbe essere più rapido delle supercar endotermiche attuali e misurarsi con i SUV elettrici più sportivi attesi nei prossimi anni.

Dimensioni: vicino all’attuale

Porsche Macan misura 4726 mm di lunghezza, 1922 millimetri di larghezza e circa 1600 millimetri di altezza; si prevedono figure simili per il modello a batteria, con un netto incremento nel peso. Macan elettrico, secondo indiscrezioni, avrà un peso vicino ai 2.500 kg con una distribuzione 48:52 tra avantreno e retrotreno; una differenza importante se consideriamo che l’attuale GTS pesa 2.035 kg con una distribuzione però del tutto analoga. A livello di design non ci sono dettagli, ma solo tantissimi camuffamenti: è possibile che Porsche decida di seguire gli stilemi già usati su Taycan.

Autonomia: simile a quelle a benzina

L’autonomia delle auto elettrica, soprattutto se potenti, è una sorta di Talline d’Achille: alcune voci di corridoio suggeriscono che, con una batteria da 100 kWh, Porsche Macan EV avrà una percorrenza di circa 600 km. Se vero, si tratterebbe di un numero di tutto rispetto e perfettamente in linea alle prestazioni dei modelli in commercio più prestazionali; Macan GTS, pur avendo 65 litri di serbatoio, (dalla nostra prova) difficilmente supera i 550 km di percorrenza massima con un pieno.

Interni: sempre più tecnologia

La nuova Porsche Macan elettrica non sarà solamente potente ma anche molto avanzata a livello tecnologico; attesa, infatti, una piattaforma studiata da Cariad, la divisione software di Volkswagen, che implementerà funzioni avanzate come la guida autonoma e le tecnologie over-the-air di nuova generazione. A livello di interni, possiamo aspettarci il classico “Sport Chrono” presente in quasi tutti i modelli di alta gamma e una continua ricercatezza nel design: prevedibile quindi un ampio display touchscreen dedicato alla infotelematica e uno riservato al guidatore.

Gli interni del precedente modello

Si chiamerà Macan elettrico?

È probabile che anche il futuro modello utilizzerà la nomenclatura adottata già ora con Taycan: prevedibile, pertanto, declinazioni “Turbo” o “Turbo S” (come la precedente Macan). A seconda della versione scelta, troveremo un sistema di propulsione composto da un unico motore elettrico e una configurazione a trazione posteriore, oppure una trasmissione con due motori, uno per asse, con trazione integrale.

Quando arriverà?

Porsche Macan elettrico arriverà nel 2024, uscirà dall’impianto di Lipsia, e il produttore teutonico punta a vendere numerosi esemplari conquistando diversi mercati. La famiglia di modelli elettrici si allargherà ulteriormente nei prossimi anni; per raggiungere la quota del 80% di BEV entro il 2030, giungeranno sul mercato anche la Cayenne elettrica (basata sempre sulla PPE), un misterioso SUV a 7 posti e le nuove generazioni di Taycan e Panamera.

Macan elettrico: quanto costerà

Allo stato attuale è difficile fare una stima sul potenziale prezzo di questo modello; crediamo che Macan EV partirà da poco meno di 80mila euro per la variante base, raggiungendo facilmente i 100mila euro sulle declinazioni più prestazionali.