Dopo le prime informazioni trapelate online nella giornata di ieri, finalmente oggi Porsche ha svelato la 911 Sport Classic per il 2023; questa versione speciale sarà prodotta in soli 1250 esemplari per il mercato globale, pertanto diventerà presto un oggetto molto ricercato dai collezionisti di auto.

A dirla tutta, i motivi per cui la nuova Porsche 911 Sport Classic sarà un’auto molto desiderata sono diversi: nella parte posteriore dell’auto, ad esempio, troviamo un bell’alettone di tipo ‘ducktail’, a coda di papera, come tributo alla 911 Carrera RS 2.7 degli anni ’70; inoltre, è spinta da un motore realizzato ad hoc, ed è la seconda auto prodotta da Porsche Heritage Design, dopo la 911 Targa 4S Heritage Edition.

La base di partenza è quella di una Porsche 911 Turbo S, ma il resto è tutto decisamente speciale: a differenza della Turbo, su questa Sport Classic non troviamo una trazione integrale, né una trasmissione a doppia frizione. La nuova 911 Sport Classic è infatti disponibile solo con una trasmissione manuale a 7 rapporti e trazione posteriore, come ai bei vecchi tempi.

Il motore twin-turbo a 6 cilindri in linea è stato leggermente depotenziato per evitare che la troppa potenza metta in difficoltà il cambio, con il risultato che la nuova Porsche 911 Sport Classic eroga 543 cavalli e 599 Nm di coppia, contro i 572 cavalli e 749 Nm di coppia del motore in configurazione standard. Con questi dati, la nuova 911 SC diventa la Porsche 911 con cambio manuale più potente nel catalogo dell’azienda tedesca.

La dotazione è ovviamente molto ricca e simile a quella della 911 Turbo, e include tra le altre dei dischi dei freni in ceramica, sistema Porsche Dynamic Chassis Control, asse posteriore sterzante, Sport Chrono Package e uno scarico sportivo dedicato. Tra gli aspetti unici di questa Sport Classic abbiamo invece dei fari LED Matrix Design e uno spoiler fisso.

Gli interni sono stati realizzati con materiali che richiamano gli anni ’60 e ’70, con questo tessuto a scacchi utilizzato per il rivestimento dei sedili e dei pannelli delle portiere, abbinato alla pelle in colore Classic Cognac.

La Porsche 911 Sport Classic sarà in vendita verso fine anno come modello 2023, e il prezzo non è ancora stato annunciato.