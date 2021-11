Prova, Renault Captur E-Tech Hybrid: il crossover ibrido da 20 km/l

Il costruttore francese Renault ha introdotto nel corso del 2021 la variante Full Hybrid della celebre Renault Captur, già presente a listino in versione Plug-in; la recente introduzione è conosciuta con il nome di Renault Captur E-Tech 145 ed è spinta da un propulsore 1,6 l da 145 cv abbinati a due motori elettrici; la gamma proponeva infatti una versione 1.3 TCe Mild Hybrid e una 1.6 E-Tech plug-in, mancava pertanto una declinazione Full Hybrid che è finalmente arrivata e condivide numerosi aspetti con la più piccola sorella Clio e la più grande Arkana, già provata da noi recentemente.

Il propulsore è davvero degno di nota e sotto al cofano è presente un 1.6 benzina da 94 cv abbinato ai due motori elettrici; il principale è da 49 cv e genera trazione sulle ruote mentre il secondo, da 20 cv, serve come motore d’avviamento e per sincronizzare la trasmissione nelle varie modalità. Il cambio è molto particolare, ha infatti solo quattro rapporti ed entra in funzione solo quando si è in movimento alle alte velocità; con gli spostamenti limitati, infatti, viene utilizzata solo la modalità elettrica e la batteria da 1.2 kWh, ricaricabile in automatico durante la frenata rigenerativa. Disponibile, con qualche compromesso, anche la modalità a pedale singolo.

Alla guida il cambio di Renault Captur Full Hybrid può cogliere impreparati perché a volte sembra che tenga i giri piuttosto elevati anche se i consumi risultano sempre contenuti. In marcia viene decisamente apprezzata la fluidità e la silenziosità generale del veicolo, lo sterzo è inoltre sincero e ben calibrato. Nella guida cittadina abbiamo apprezzato l’alternarsi in automatico tra il motore termico ed i motori elettrici che ci ha permesso di avere dei consumi contenuti in ogni situazione, toccando anche i 20km/l come media generale; è presente anche un selettore delle modalità di guida che consente di inserire diversi profili tra cui quello sport che, però, difficilmente vi ritroverete ad utilizzare nella quotidianità dal momento che non ci sono misurabili differenze nell’erogazione, ma solo l’indurimento dello sterzo.

La vettura da noi provata era rifinita in un bellissimo colore chiamato Blu Iron che riesce ad esaltare le forme di questo crossover cittadino; non appena si entra nell’abitacolo ci si accorge della presenza di cuciture, dettagli e finiture rosse accese, questo insieme ad un volante più sportivo sono caratteristiche della versione R.S Line che riesce a conferire maggiore grinta al tutto. Gli assemblaggi sono ben fatti e non si sentono scricchiolii anche su terreni sconnessi, la presenza di comandi fisici per il climatizzatore è sempre ben accetta, soprattutto se sono così ben integrati come su Renault. L’infotainment è gestito tramite uno schermo in orientamento verticale (optional da 300,00 €) da 9” in alternativa a quello standard da 7” in orientamento orizzontale.

Il sistema di intrattenimento è intuitivo anche se pecca di rapidità a volte, soprattutto con Apple CarPlay che, seppur utilizzabile tranquillamente, potrebbe essere leggermente più reattivo; tramite lo schermo centrale è anche possibile utilizzare le varie telecamere presenti sulla vettura, Captur è dotata di numerose telecamere per aiutare il guidatore nelle manovre, è infatti anche presente una camera frontale che risulta molto utile nelle manovre di parcheggio anche se la risoluzione è decisamente bassa. La macchina è anche equipaggiata del sistema di parcheggio assistito automatico, basterà pertanto scegliere tramite il selettore a schermo la tipologia di parcheggio che si vuole effettuare e l’auto procederà ad eseguire il comando.

L’abitabilità interna è di tutto rispetto, riuscendo ad ospitare comodamente quattro adulti, anche 5 in caso di emergenza a discapito, ovviamente, del comfort degli occupanti dei sedili posteriori; il bagagliaio ha una soglia di carico piatta e può contenere fino a 305 litri, 115 in meno delle versioni ibride leggere questo a causa della batteria posta nella parte posteriore della vettura anche se, c’è da dirlo, è comunque presente la ruota di scorta sotto il pianale del baule.

Il prezzo di questa vettura è di 25.750 € nella versione base che è chiamata Zen, la cui dotazione comprende climatizzatore manuale, fari full Led, frenata d’emergenza, Cruise control, riconoscimento pedoni, mantenitore di corsia, keyless entry e specchietti ripiegatili elettronicamente; la vettura che abbiamo provato è la R.S Line che al prezzo base di 28.950 € include il clima automatico, retrocamera, sensori di parcheggio anteriori e migliorie estetiche come i paraurti sportivi. Nell’esemplare testato era presente anche il Tech Pack da 950,00 € che comprende le telecamere a 360 ° ed il parcheggio assistito automatico “Easy Park Assist”.