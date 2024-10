Quando si parla di pneumatici, gli italiani preferiscono i "quattro stagioni"

Un recente sondaggio condotto da Apollo Tyres ha rivelato che il 78% degli italiani prenderebbe in seria considerazione l'acquisto di pneumatici all season per la prossima sostituzione.

Questo dato mostra un aumento del 2% rispetto al sondaggio del 2021, evidenziando una crescente popolarità di questa tipologia di gomme che, al netto di un prezzo iniziale più elevato, risultano la scelta preferita per il risparmio sul lungo periodo.

Gli pneumatici quattro stagioni stanno diventando sempre più popolari tra gli automobilisti italiani.

Gli pneumatici all season (che forse non sapevate che sono disponibili anche su Amazon), presenti sul mercato da decenni, offrono una soluzione versatile per affrontare diverse condizioni climatiche durante tutto l'anno.

Apollo Tyres, che ha introdotto il suo primo pneumatico quattro stagioni nel 1993, ha basato ovviamente il sondaggio sui suoi prodotti con una particolare attenzione sulla gamma Vredestein, pensata per soddisfare proprio la richiesta degli automobilisti di possedere dei "quattro stagioni" affidabili e a un prezzo competitivo.

Attualmente, la gamma Vredestein di Apollo Tyres comprende:

Quatrac base

Quatrac Pro e Pro+ per auto e SUV ad alte prestazioni

Quatrac Pro EV, specificamente progettato per auto elettriche

Tutti gli pneumatici Quatrac sono certificati per l'uso annuale grazie al Marchio "Three-Peak Mountain Snowflake" presente sul fianco.

Yves Pouliquen, Vice President Commercial Europe di Apollo Tyres, ha dichiarato: "Gli pneumatici quattro stagioni stanno diventando sempre più popolari tra gli automobilisti che desiderano la tranquillità di affrontare in sicurezza condizioni climatiche in rapida evoluzione, tutto l'anno. Con oltre tre decenni di esperienza nei prodotti all season, gli automobilisti possono fidarsi del marchio Vredestein".

I pneumatici Vredestein Quatrac presentano un disegno del battistrada a V con profonde scanalature e un'ampia area di contatto, garantendo una migliore aderenza sull'asfalto bagnato e una maggiore sicurezza in diverse condizioni meteorologiche.