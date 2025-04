Rivoluzione nella ricarica: arriva la Wallbox da 50kW

La rivoluzione della ricarica rapida passa attraverso spazi ridotti e soluzioni intelligenti. Questa è la filosofia alla base dell'ultima innovazione di Delta Electronics, azienda con sede a Fremont, California, che ha recentemente presentato all'ACT Expo 2025 un caricatore DC da 50kW sorprendentemente compatto. Il dispositivo rappresenta una risposta concreta alle sfide logistiche che molti operatori di flotte e gestori di parcheggi urbani devono affrontare quotidianamente: come fornire ricarica rapida in spazi già congestionati.

Con uno spessore di soli 25 centimetri e un peso di appena 102 chilogrammi, la nuovo Wallbox DC si distingue per la sua versatilità d'installazione. La struttura ultraleggera consente infatti il montaggio sia a parete che su piedistallo, adattandosi perfettamente a contesti urbani dove lo spazio è un bene prezioso. Parcheggi multipiano, campus aziendali e centri operativi per flotte commerciali rappresentano gli scenari ideali per questa soluzione che coniuga potenza e dimensioni contenute.

Potenza calibrata per le esigenze quotidiane

La potenza di 50 kW posiziona questo caricatore nella fascia inferiore della ricarica di Livello 3, ma questa caratteristica rappresenta una scelta strategica e non un limite. Come sottolinea Eng Taing, vicepresidente senior e direttore generale della divisione Energia e Infrastrutture di Telecomunicazioni di Delta: "il nostro focus è sull'integrazione armoniosa di sistemi di ricarica ad alta efficienza nelle diverse situazioni della vita quotidiana, comprese le operazioni commerciali, non solo sulla massimizzazione della potenza erogata".

Questa filosofia risponde a una domanda crescente di soluzioni di ricarica che si adattino ai ritmi della vita moderna. Con un tempo di ricarica compatibile con attività quotidiane come shopping, pranzo o la visione di un film, il dispositivo si inserisce perfettamente nelle routine dei conducenti di veicoli elettrici senza richiedere soste dedicate esclusivamente alla ricarica.

La produzione del caricatore avverrà negli stabilimenti di Plano, Texas, contribuendo così all'economia locale e allo sviluppo dell'infrastruttura per veicoli elettrici in Nord America. Questa scelta riflette l'impegno di Delta nel supportare la crescita del settore della mobilità elettrica con soluzioni made in USA, riducendo al contempo l'impronta carbonica legata alla logistica e ai trasporti dei prodotti.

Dal punto di vista tecnico, la Wallbox si distingue per la capacità di ricaricare simultaneamente due veicoli elettrici, supportando sia i connettori CCS1 che NACS, ormai standard de facto nel mercato nordamericano. Il cavo di ricarica lungo oltre 7 metri offre notevole flessibilità nell'installazione, eliminando potenziali complicazioni legate alla disposizione dei parcheggi e permettendo di servire stalli con configurazioni diverse.

L'approccio di integrazione verticale adottato da Delta Electronics rappresenta un ulteriore vantaggio competitivo. L'azienda gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione alla produzione, garantendo standard qualitativi elevati e coerenti. Ma l'innovazione non si limita all'hardware: il caricatore è infatti connesso alla piattaforma IoT proprietaria di Delta, offrendo funzionalità avanzate come diagnostica remota, manutenzione predittiva e aggiornamenti over-the-air.

Foto di Kindel Media da Pexels

Questi elementi software si traducono in benefici concreti sia per i gestori di flotte che per gli utenti finali: minori interruzioni di servizio, maggiore affidabilità e un'esperienza d'uso complessivamente più fluida. La possibilità di monitorare e gestire remotamente lo stato dei caricatori consente inoltre di ottimizzare le operazioni di manutenzione, riducendo i costi operativi e massimizzando il tempo di funzionamento.

Per chi vive in aree soggette a frequenti interruzioni di corrente dovute a disastri naturali, Delta suggerisce anche l'integrazione con sistemi fotovoltaici e batterie di accumulo per aumentare la resilienza energetica. Attraverso piattaforme come EnergySage, è possibile trovare installatori solari affidabili che offrono soluzioni competitive, con risparmi stimati tra il 20% e il 30% rispetto all'approccio tradizionale.

L'introduzione di questo caricatore compatto da 50kW rappresenta un passo significativo verso un'infrastruttura di ricarica più capillare e accessibile, elemento cruciale per accelerare l'adozione di veicoli elettrici su larga scala. La visione di Delta Electronics dimostra come l'innovazione nel settore della mobilità elettrica non si misuri solo in termini di potenza massima, ma anche di adattabilità, efficienza e integrazione nelle abitudini quotidiane degli utenti.