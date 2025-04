Subaru Crosstrek, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

La Subaru Crosstrek si presenta come l'erede della precedente XV, configurandosi come una crossover a trazione integrale permanente, pensata per affrontare non solo l'asfalto ma anche percorsi più impegnativi. Equipaggiata con un sistema ibrido leggero che abbina un motore boxer a benzina da 2 litri a una piccola unità elettrica, mira a offrire un mix di versatilità e sicurezza. Il modello provato, in allestimento Premium, rappresenta una proposta interessante nel segmento delle vetture a quattro ruote motrici, puntando sulle doti storiche del marchio giapponese in termini di aderenza e robustezza, aggiornate con tecnologie moderne di assistenza alla guida.

Cosa mi piace

Ciò che convince maggiormente di questa Crosstrek risiede nelle sue capacità al di fuori delle strade battute. La trazione integrale permanente, unita a una buona altezza da terra e a pneumatici M+S montati di serie, le conferisce una sicurezza notevole su fondi scivolosi o sterrati, supportata da un'elettronica di gestione efficace. Un altro punto di forza indiscutibile è rappresentato dalla dotazione di sistemi di assistenza alla guida; la vettura ne offre molti e ben funzionanti, inclusa una valida modalità di guida semiautonoma, che hanno contribuito a ottenere ottimi punteggi nei test di sicurezza Euro NCAP.

Il comfort di marcia è elevato grazie a un sistema di sospensioni che assorbe efficacemente le irregolarità del manto stradale, rendendo piacevoli anche i viaggi più lunghi. Infine, l'abitacolo risulta ben isolato acusticamente, soprattutto per quanto riguarda il rumore generato dal rotolamento degli pneumatici, contribuendo a una sensazione generale di qualità e relax a bordo.

Come va

Alla guida, la Subaru Crosstrek mostra diverse sfaccettature a seconda del contesto. Nella guida urbana si apprezza particolarmente la fluidità garantita dal cambio automatico a variazione continua CVT e l'ottimo lavoro svolto dalle sospensioni nell'assorbire buche e sconnessioni. Spostandosi su percorsi extraurbani, emerge la natura tipica del cambio CVT, che a volte può dare un leggero "effetto scooter" in accelerazione, e si nota un po' di rollio nelle curve affrontate con più decisione.

In autostrada, invece, la Crosstrek si rivela una buona compagna di viaggio: la guida semiautonoma interviene in modo efficace riducendo lo stress, e il motore si mantiene silenzioso quando si viaggia a velocità costante, favorendo il comfort acustico. La trazione integrale permanente infonde sempre una grande sensazione di sicurezza, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Cosa non mi piace

Nonostante le sue qualità, la Crosstrek presenta alcuni aspetti meno convincenti. Il bagagliaio non brilla per capacità, risultando piuttosto piccolo rispetto ad alcune concorrenti dirette, e stupisce l'assenza di un portellone ad apertura motorizzata, ormai comune anche in questa categoria. La gestione di alcune funzioni secondarie, affidata principalmente ai comandi a sfioramento integrati nel grande display centrale, può risultare poco pratica e distrarre durante la guida.

I consumi di carburante tendono ad essere elevati; il sistema di trazione integrale permanente e un supporto elettrico del sistema ibrido piuttosto limitato incidono sull'efficienza complessiva. Infine, se si richiede potenza premendo con decisione sull'acceleratore, il caratteristico motore boxer tende a farsi sentire in abitacolo con una certa rumorosità.

Chi dovrebbe acquistarla

Questa Subaru Crosstrek si rivolge a un pubblico specifico, che cerca prima di tutto sicurezza attiva e passiva e una motricità eccellente su ogni tipo di fondo, grazie alla valida trazione integrale permanente. È l'auto adatta per chi vive in zone montane, o per chi affronta spesso strade sterrate o condizioni climatiche avverse e desidera sentirsi sempre sicuro. Chi apprezza un elevato comfort di marcia e una ricca dotazione di aiuti alla guida troverà in lei una valida alleata.

Al contrario, non è la scelta ideale per chi mette al primo posto lo spazio di carico, desidera prestazioni brillanti o punta a consumi di carburante particolarmente contenuti. È una vettura concreta, per chi bada alla sostanza della meccanica e della sicurezza più che all'ultima moda tecnologica o a un design sportivo. Per quanto riguarda i prezzi, il listino parte da 35.900 euro e si raggiungono i 39.900 euro per la versione Premium.