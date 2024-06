Quanto costa Dacia Jogger GPL con i nuovi incentivi?

Dacia Jogger GPL, qui la nostra prova della variante hybrid, è una vettura estremamente apprezzata per via delle sue particolari caratteristiche tecniche e grazie al suo eccezionale rapporto qualità-prezzo. Questa versatile soluzione combina l'affidabilità e la praticità tipiche del marchio Dacia con i vantaggi economici e ambientali del GPL.

Dotata di un motore bifuel benzina-GPL, Jogger GPL offre un'ottima efficienza nei consumi e una percorrenza elevata, consentendo di risparmiare significativamente sui costi del carburante. Il prezzo di attacco competitivo rende la Dacia Jogger GPL una scelta ideale per chi cerca un'auto intelligente.

Dacia Jogger, è disponibile tre motorizzazioni, due varianti di carrozzeria (5 o 7 posti) e 4 allestimenti. Più in dettaglio, per le alimentazioni bifuel:

Dacia Jogger GPL Prezzo Essential 18.100 € Expression 20.000 € Extreme 21.000 € Extreme Up 21.500 €

Tutti i modelli, come riportato dalle brochure sito ufficiale, hanno un livello di emissioni compatibile con la fascia massima di 135 g/km CO2.

Incentivi auto, gli sconti per le 61-135 g/km CO2

Il nuovo programma di incentivi propone una gamma diversificata di offerte per ogni categoria di emissioni. In questo modo, anche chi non è interessato a un'auto elettrica o ibrida può beneficiare di uno sconto. Tuttavia, i vantaggi maggiori sono riservati a chi sceglie di acquistare un'auto elettrica. Il programma si articola secondo le seguenti direttive:

Incentivi auto giugno 2024 Emissioni CO2 61-135 g/km Sconto con rottamazione fino a 3.000 € Sconto senza rottamazione - Riservato a Persone fisiche, imprese di noleggio e car sharing Limite di spesa 35.000 euro (esclusi Iva, Ipt e messa su strada)

[42.700 € con Iva] Mantenimento auto futura - Almeno 12 mesi per persone fisiche e imprese di noleggio

- Almeno 24 mesi per car sharing Caratterische da rispettare - Categoria M1

- Intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi

- Omologata alle classi ambientali Euro 0-4

Quanto costa Dacia Jogger GPL con i nuovi incentivi?

I nuovi incentivi per l'acquisto di auto prevedono un sistema di sconti che varia in base alla presenza di un veicolo da rottamare, alla sua categoria e al rispetto di un limite ISEE di 30.000 euro.

Per quanto riguarda la Dacia Jogger GPL, gli sconti sono disponibili solo se si rottama un vecchio veicolo. Non ci sono ulteriori sconti per chi ha un ISEE inferiore al limite stabilito.