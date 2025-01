Questa BMW M2 ha addirittura 700 CV

G-Power presenta una versione potenziata della BMW M2, con potenza fino a 700 CV. Il tuner tedesco ha elaborato la coupé bavarese in tre step di potenza, partendo dalla versione base da 600 CV fino al top di gamma da 700 CV e 840 Nm di coppia. La BMW M2 standard, recentemente aggiornata, eroga 480 CV dal suo motore 3.0 sei cilindri. G-Power ha deciso di spingere ulteriormente le prestazioni della sportiva tedesca, creando la G-POWER G2M. L'azienda offre tre livelli di elaborazione per soddisfare le esigenze di diversi clienti.

Il primo livello porta la potenza a 600 CV e 720 Nm grazie a modifiche alla centralina. Il secondo step raggiunge 650 CV e 780 Nm, con software ottimizzato e nuovo impianto di scarico. Al vertice si posiziona la versione da 700 CV e 840 Nm, con setup specifico e scarico dedicato.

Tutte le versioni prevedono l'eliminazione del limitatore di velocità, l'adattamento del software della trasmissione e filtri aria sportivi. Opzionalmente sono disponibili collettori di aspirazione in alluminio e cofano in fibra di carbonio.

G-Power ha rivisto anche l'estetica della M2, aggiungendo elementi aerodinamici in carbonio, prese d'aria maggiorate e un alettone posteriore. Questi componenti migliorano sia l'aerodinamica che il raffreddamento del motore. I cerchi forgiati sono da 20" all'anteriore e 21" al posteriore, con pneumatici Michelin. Per gli interni sono disponibili volanti sportivi, monitor LED aggiuntivi e finiture in pelle e carbonio.

Con queste elaborazioni, G-Power trasforma la già potente BMW M2 in una vera "supercar" capace di prestazioni estreme, mantenendo al contempo l'utilizzo stradale. Le tre versioni permettono ai clienti di scegliere il livello di potenza più adatto alle proprie esigenze.