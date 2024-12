La Polizia tedesca viaggia con una BMW M2 da 560 CV

La polizia tedesca presenta una BMW M2 da 560 CV al Motor Show di Essen come parte della campagna "Tune It! Safe!" per promuovere il tuning legale e sicuro. Il veicolo, fornito da BMW e modificato da AC Schnitzer, sarà esposto dal 30 novembre all'8 dicembre 2024.

La BMW M2 in livrea della polizia rappresenta il 20° veicolo dell'iniziativa sostenuta dal Ministero Federale per il Digitale e i Trasporti, TÜV e varie associazioni del settore automobilistico. L'obiettivo è dimostrare che un tuning creativo e accattivante può essere compatibile con i requisiti di legge.

AC Schnitzer ha potenziato il motore della M2 pre-facelift portandolo a 560 CV e 650 Nm di coppia, con un incremento di 100 CV e 100 Nm rispetto alla versione standard. Il sound è stato migliorato con un silenziatore sportivo dotato di terminali di scarico da 110 mm in carbonio.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Per ottimizzare la dinamica di guida, il veicolo è stato equipaggiato con sospensioni coilover RS con disattivazione degli ammortizzatori elettronici e l'assetto è stato ribassato di 25-35 mm. Dal punto di vista estetico, sono stati aggiunti cerchi forgiati da 20" all'anteriore e 21" al posteriore con pneumatici Hankook Ventus S1 evo 3.

Il pacchetto comprende splitter anteriore, minigonne laterali, spoiler sul tetto e alettone posteriore in carbonio. La livrea ufficiale della polizia è stata realizzata da Foliatec, mentre la tecnologia di illuminazione e segnalazione è fornita da Hänsch. La BMW M2 della polizia sarà esposta al Motor Show di Essen nel padiglione 7, stand B11, offrendo ai visitatori l'opportunità di ammirare da vicino questo potente veicolo che coniuga prestazioni elevate e rispetto delle normative.

L'iniziativa "Tune It! Safe!" dimostra come sia possibile personalizzare le auto in modo creativo senza compromettere la sicurezza stradale, promuovendo una cultura del tuning responsabile tra gli appassionati.