Questa è l'ultima Suzuki Jimny, si chiama Mata

Ci siamo, alla fine la notizia che tutti gli appassionati di fuoristrada speravano non arrivasse, è arrivata. Suzuki, presentando una nuova versione speciale e limitata della Jimny, chiamata "Mata", dice per sempre addio al mitico 4X4. Questa sarà l'ultima edizione del popolare fuoristrada giapponese prima del suo ritiro dal mercato europeo nel 2025. E la "colpa" è tutta del sistema di multe previsto dalla UE per le emissioni di CO2. Il modello, ispirato a una show car presentata al Salone di Torino 2024, sarà in vendita dal 30 novembre.

La Jimny Mata si distingue per la sua livrea bicolore con carrozzeria argento metallizzato e tetto nero opaco, oltre a dettagli specifici come decalcomanie con il kanji "Mata", griglia frontale vintage e protezioni aggiuntive. Il nome "Mata" deriva dal termine giapponese "mata-ne", che significa "ci vediamo presto", alludendo all'incertezza sul futuro del modello.

La Jimny Mata sarà l'ultima versione del piccolo fuoristrada giapponese.

Gli interni a due posti, configurati come autocarro, presentano un monitor centrale da 7 pollici, tendine parasole posteriori e una targhetta identificativa numerata. La dotazione di serie comprende cruise control, sedili riscaldabili, climatizzatore automatico e sistemi di sicurezza come la frenata automatica d'emergenza.

Questa edizione speciale rappresenta un tributo finale alla Jimny, costretta a lasciare il mercato europeo a causa delle nuove norme sulle emissioni in vigore dal 2025. I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma ci si aspetta un forte interesse da parte degli appassionati del modello, che potrebbe diventare un oggetto da collezione.