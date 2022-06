Red Bull sta lavorando su un’hypercar con il supporto della divisione Advanced Technologies e del direttore tecnico di Red Bull Racing, Adrian Newey. La produzione dovrebbe iniziare nel 2025 con prezzi a partire da 5,79 milioni di euro.

Il veicolo a due posti sarà destinato principalmente per l’uso in pista e, secondo quanto diffuso dal brand, si chiamerà Red Bull RB17. Per quanto riguarda la produzione, riguarderà nello specifico un numero limitato di 50 unità presso il Red Bull Technology Campus di Milton Keynes, nel Regno Unito.

La RB17 sintetizza tutto ciò che sappiamo sulla creazione di monoposto di Formula 1 vincitrici del campionato in un pacchetto che offre livelli estremi di prestazioni in un’auto da pista a due posti. Spinto dalla nostra passione per le prestazioni a tutti i livelli, la RB17 spinge il design e i confini tecnici ben oltre ciò che era precedentemente disponibile per appassionati e collezionisti, ha affermato Newey.

A contraddistinguere l’RB17 sarà un motore V8 ibrido in grado di sviluppare una potenza di 1250 CV. Dal punto di vista del design, sappiamo solamente che avrà carrozzeria da coupé, con un telaio in carbonio. Il lavoro di progettazione del nuovo veicolo Red Bull porterà alla realizzazione di un mezzo inevitabilmente moderno ed efficiente.

La RB17 segna un’importante pietra miliare nell’evoluzione di Red Bull Advanced Technologies, ora pienamente in grado di creare e produrre un’auto di serie presso il nostro Red Bull Technology Campus. Inoltre, la RB17 segna la prima volta che un’auto Red Bull è disponibile per i collezionisti, ha commentato Christian Horner, CEO e team principal di Red Bull Racing.

Per conoscere ulteriori dettagli relativi alle specifiche tecniche e al design del veicolo dovremo ancora attendere notizie ufficiali.