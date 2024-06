Hypercar da 3 milioni ridotta in cenere, Koenigsegg chiede di non guidare gli altri esemplari

Lo scorso 15 giugno nel bel mezzo dell'evento 6to6 Europe Tour 2024 si è verificato un incidente che ha coinvolto una Koenigsegg Jesko finita completamente in cenere.

La manifestazione dedicata alle supercar da collezione prevede diverse tappe europee e quest'anno si svolge tra Atene e Monaco. Mentre si trovata in un'autostrada greca, la Jesko è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Fortunatamente, gli occupanti sono riusciti a uscire in tempo dalla vettura senza riportare lesioni gravi. Purtroppo, della Jesko è rimasto poco più di un cumulo di macerie carbonizzate, come si può vedere dal post Instagram pubblicato da Koenisegg Italia:

La Koenigsegg Jesko monta un motore 5.0 V8 sovralimentato che eroga una potenza massima di 1.600 CV e 1.500 Nm di coppia e pesa appena 1.420 kg, la Hypercar svedese passa da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, con una velocità massima stimata di oltre 530 km/h. L'auto coinvolta nell'incidente era una Jesko Attack Nür Edition, una versione speciale che monta un'alettone posteriore più grande e uno splitter anteriore in fibra di carbonio, stesso materiale utilizzato anche per carrozzeria e cerchi. Parliamo di un'auto che costa circa 3,5 milioni di euro ridotta a un cumulo di macerie fumanti, un vero colpo al cuore per gli appassionati e, senza dubbio, anche per il proprietario.

Richiamo ai Box per la Jesko

Le cause dell'incendio non sono ancora note ma tra le ipotesi più accreditate ci sono le temperature record registrate in Grecia, dove il termometro ha superato i 42° C.

Koenigsegg ha chiesto ai possessori delle altre Jesko di evitare di guidarle finché non avrà fatto chiarezza sull'accaduto.

In seguito all'incidente, quel che rimane dell'auto finirà negli stabilimenti della Koenigsegg ad Ängelhom, in Svezia, dove verranno esaminati i resti per scoprire le cause dell'incendio. Il costruttore dovrà quindi implementare modifiche per evitare che il problema si ripeta. Nel frattempo, la Koenigsegg ha contattato tutti i proprietari della Jesko, chiedendo loro di lasciarla in garage fino all'avvenuto accertamento delle cause: