Renault R4, prime immagini del concept atteso per fine mese

Nostalgia della Renault 4? Segnate sul calendario la data del prossimo 26 novembre, ossia quando la casa francese mostrerà per la prima volta le forme e dimensioni del suo nuovo concept che si ispira allo storico modello prodotto negli anni ’60. L’offensiva elettrica Renault continua e dopo R5, disponibile al momento solo come concept car, arriverà sul mercato anche l’iconica R4 di cui, allo stato attuale, si sa ancora ben poco.

Sul profilo Twitter di Renault France è stato pubblicato un breve video teaser dove è possibile scorgere le linee frontali del nuovo modello atteso per fine novembre. A giudicare dalle prime immagini è facile intuire che presenterà forme squadrate, come R5, con fari tondi e un preciso richiamo al passato. Alcune voci di corridoio suggeriscono che avrà le dimensioni di un piccolo crossover e debutterà con il nome di Air 4.

Per il momento non ci sono informazioni relative al powertrain o alle specifiche tecniche; quello che sappiamo è che utilizzerà la piattaforma CMF-BEV e che il modello di serie sarà disponibile sul mercato solo verso il 2025, un anno dopo la Renault R5. L’operazione nostalgia è stata fortemente voluta dall’amministratore delegato di Renault Luca De Meo forse anche in seguito all’ottimo successo ottenuto da Fiat con 500e. Dopo Renault R5 e R4, non sappiamo quali modelli potrebbe riportare in voga il costruttore transalpino.