Renault Trafic Passenger si presenta come la monovolume che riesce a garantire contemporaneamente ampio spazio a sedere ed enorme capacità di trasporto bagagli senza dover scendere a compromessi. Rispetto al Trafic Cargo da cui nasce riesce infatti a trasformare lo spazio inizialmente dedicato alla merce in ben 2 file da 3 posti ciascuna, andando ad ospitare ben nove passeggeri, conducente compreso. Sotto il cofano troviamo un motore da furgone tradizionale: un diesel da 2,0 l, disponibile da 109 CV, 148 CV e 168 CV. Il Trafic Passenger si presenta sul mercato con due misure, una più ridotta con un passo di 3098 millimetri, lunghezza di 4999 mm, larghezza di 1956 mm e altezza di 1971 mm. In questa versione i sedili, una volta in posizione, garantiscono nel bagagliaio una capienza minima di 550 litri.

É anche presente una versione a passo lungo misura in lunghezza 5399 millimetri. Larghezza e altezza misurano rispettivamente 1956 mm e 1971 mm, il tutto con un passo di 3498 millimetri. In questa seconda versione il bagagliaio riesce a raggiungere una capienza minima di 890 con tutti i sedili in posizione.

Cosa ci convince

Gli elementi che ci portano a valutare molto positivamente il mezzo sono diversi. Per cominciare, la posizione del conducente permette una visibilità perfetta della strada e degli ingombri circostanti, una nota da non sottovalutare in un veicolo di questa stazza e per questo bisogna ringraziare gli ampi finestrini dei passeggeri e ii grandi specchietti retrovisori regolabili elettricamente.

Lo spazio interno si presenta estremamente abitabile e spazioso. I sedili dei passeggeri della Renault Trafic sono – come già accennato – disposti di serie su tre file da tre ma un’altra opzione è ad esempio quella di averne solo due nella fila anteriore, così da dare al passeggero anteriore la stessa altezza e settaggio del sedile del conducente. Contrariamente a quanto si possa immaginare, la fila più arretrata potrebbe risultare la più comoda in cui sedersi: i passeggeri hanno infatti la possibilità di allungare le gambe sotto ai sedili davanti. Tra le singole sedute sono inoltre presenti dei braccioli per aumentare il comfort del passeggero.

Il Trafic Passenger dà il suo meglio quando si tratta di dimensioni del bagagliaio, anche con passo standard, le dimensioni sono infatti maggiori di quello che ci si può aspettare, la capacità del baule parte infatti da 890 ed arriva fino a 6000 litri; la cappelliera, se necessario, può essere regolata e spostata in varie posizioni per suddividere l’area in base alle proprie esigenze. É possibile poi abbattere le due file di sedili posteriori per creare uno spazio perfettamente piatto adatto ad ospitare un materasso. Una cosa importante da ricordare è di lasciare spazio sufficiente dietro al Trafic una volta parcheggiato a causa delle dimensioni notevoli del portellone, al contrario della versione cargo infatti il portellone si aprirà in altezza e non è diviso, questo significa che sarà necessario ampio spazio di manovra.

Le versioni Authentic -entry level- sono dotate di un semplice display radio, ma la versione Equilibre presenta un sistema di infotainment da 8 pollici dall’aspetto elegante con navigatore satellitare di serie. Sfortunatamente, le sue risposte al tocco sono un po’ lente e macchinose ma possono essere tranquillamente bypassate utilizzando i servizi mirroring per smartphone Apple CarPlay e Android Auto.

Un’altra cosa che ci è piaciuta è il modo in cui il Trafic si comporta una volta raggiunta una certa velocità: la vettura si dimostra pienamente in grado di mantenere la velocità raggiunta in maniera efficiente nonostante la sua imponente stazza. Una nota a favore da non dimenticare riguarda le misure aerodinamiche e fonoassorbenti che rendono l’ultima versione della gamma Trafic più silenziosa: i suoni delle sospensioni e dei motori sono infatti ridotti al minimo (per quanto possa essere possibile su un van diesel).

Cosa non ci convince

Seppur la plancia si presenti di buona fattura, i materiali presenti nella parte inferiore dell’abitacolo non aiutano con la percezione di qualità. Per un mezzo di queste dimensioni, inoltre, ci si aspetterebbe qualche vano in più per riporre piccoli oggetti, bicchieri e documenti nelle file posteriori anche se in ogni caso gli spazi essenziali non mancano di certo.

Come si guida

Anche dal punto di vista dell’esperienza di guida il Trafic Passenger non delude: non è un caso che il Passenger sia spesso d’elezione tra i veicoli destinati al noleggio con conducente.

La leva del cambio è ben posizionata in termini di altezza e presenta un’ottima impugnatura. Lo sterzo è preciso e leggero, sebbene richieda più rotazione del braccio nelle manovre strette. L’impianto del freno è particolarmente efficiente e per niente brusco, la frenata progressiva aiuta quindi a non turbare i (numerosi) passeggeri.

La versione con passo standard ha un raggio di sterzata inferiore ai 12 metri, il che la rende decisamente più semplice da manovrare in città e nei parcheggi rispetto ad altri mezzi di pari dimensione. Il motore diesel è dotato di una coppia decisamente sufficiente a far muovere in maniera agile il nostro veicolo, la coppia massima è di 350 Nm ed i consumi dichiarati – e facilmente ottenibili – sono di circa 7.0 – 7,7 l/ 100 km. La versione da noi provata è quella da 150 CV e siamo rimasti estremamente sorpresi dalla sua efficenza ed elasticità. Per quanto riguarda la dotazione di sicurezza sono disponibili – come optional – alcuni sistemi come il monitoraggio dell’angolo cieco, il cruise control adattivo e i fendinebbia con funzione cornering.

Conviene?

Come accennato, si tratta prettamente di un mezzo nato per uso professionale: si tratta di un veicolo ottimale per i servizi di NCC o navetta ma che può anche essere scelta da una famiglia numerosa che vuole viaggiare in comodità. Il prezzo di partenza è di 37.410 € per la versione Authentic e si passa a 41.760 € prima di aggiungere alcuni pacchetti optional come il Pack City Nav Plus Intens a 1.210 €, il Pack Drive Intens a 760 € e moltissimi altri optional di sicurezza come i limitatori di velocità pre impostati utili in caso di noleggio con conducente. In generale Renault Trafic Passenger ci ha convinto e lo consideriamo un’ottima scelta per chi cerca praticità e grande spazio.