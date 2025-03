400 km ricaricati in 5 minuti: la promessa di BYD

Le strade dell'innovazione nel settore dei veicoli elettrici stanno seguendo percorsi sempre più divergenti tra Oriente e Occidente. Il colosso cinese BYD ha presentato una rivoluzionaria piattaforma di ricarica ultrarapida capace di ricaricare le sue auto in appena cinque minuti, garantendo un'autonomia di 400 chilometri. Questo balzo tecnologico non solo ridefinisce gli standard del mercato, ma accentua il divario con Tesla, che con i suoi Supercharger richiede tre volte più tempo per fornire un'autonomia inferiore. La mossa arriva in un momento critico per il settore, con Tesla che per la prima volta ha registrato un calo nelle consegne globali e sta cercando di recuperare terreno in Cina con il rilascio di prove gratuite del suo sistema di guida autonoma.

La rivoluzione dei 5 minuti che cambia il gioco

Il nuovo sistema "Super E-Platform" rappresenta un punto di svolta per l'intero settore automobilistico elettrico. "Il nostro obiettivo è rendere la ricarica di un'auto elettrica veloce quanto il rifornimento di un'auto a benzina", ha dichiarato Wang Chuanfu, presidente di BYD, durante l'evento di lancio. Per supportare questa tecnologia all'avanguardia, l'azienda prevede la costruzione di 4.000 stazioni di ricarica ultrarapide in tutta la Cina.

I preordini per i nuovi modelli dotati di questa tecnologia sono già partiti, con le prime consegne previste per il mese prossimo. La notizia ha avuto un impatto immediato anche sui mercati finanziari: le azioni di BYD quotate a Hong Kong hanno registrato un balzo di oltre il 6%, raggiungendo un massimo storico nella giornata di martedì.

Il dominio crescente di BYD nel mercato cinese

I numeri raccontano una storia chiara: a gennaio, le vendite di Tesla in Cina sono crollate di oltre il 19% rispetto all'anno precedente, relegando il marchio americano al quarto posto nel mercato, dietro BYD, Geely e SGMW (joint venture tra SAIC Motor, Guangxi Auto e l'americana General Motors). Nel 2024, BYD domina il mercato cinese con una quota del 32% delle vendite totali di veicoli a nuova energia, mentre Tesla si ferma al 6,1%, nonostante abbia raggiunto un record in termini di spedizioni, secondo i dati dell'Associazione cinese dei produttori di autovetture.

Il divario competitivo non si limita alla tecnologia di ricarica. Lo scorso mese, BYD ha svelato un sistema avanzato di assistenza alla guida, denominato "God's Eye", disponibile gratuitamente per la maggior parte dei suoi modelli. Per contro, il sistema FSD di Tesla è offerto ai clienti americani a un costo di 99 dollari mensili o un pagamento una tantum di 8.000 dollari.