Il Robotaxi di Tesla è già in ritardo, presentazione rimandata (forse) a ottobre

Elon Musk, CEO di Tesla, ha annunciato su X che l'evento per svelare il design del Robotaxi autonomo dell'azienda sarà posticipato rispetto alla data inizialmente prevista dell'8 agosto.

Il motivo del rinvio, secondo Musk, è una "importante modifica al design frontale" del veicolo. Inoltre, il tempo extra permetterà a Tesla di "mostrare alcune altre cose", anche se non è stato specificato di cosa si tratti esattamente. La nuova data dell'evento non è stata ancora comunicata. Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, la presentazione potrebbe slittare a ottobre per consentire la costruzione di ulteriori prototipi.

Il Robotaxi, che potrebbe essere chiamato "CyberCab", rappresenta un tassello fondamentale nei piani di Tesla per creare una rete di veicoli a guida autonoma. L'azienda intende utilizzare sia veicoli appositamente progettati che auto dei clienti Tesla che decidano di partecipare al programma.

Musk considera lo sviluppo della tecnologia di guida autonoma cruciale per il futuro di Tesla come azienda tecnologica e di intelligenza artificiale. Anche Wall Street sembra condividere questa visione, premiando Tesla con una capitalizzazione di mercato molto superiore a quella dei concorrenti del settore automobilistico.

Nonostante le grandi ambizioni, Tesla non ha ancora realizzato una vera guida autonoma. L'attuale funzionalità "Full Self-Driving" richiede ancora la supervisione del conducente ed è lontana dall'essere perfetta.

Investitori e appassionati sperano che l'attesa per il Robotaxi sia ripagata da un prodotto all'altezza delle aspettative, considerando il ruolo centrale che questo veicolo dovrebbe avere nel futuro dell'azienda.