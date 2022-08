Continuano gli avvistamenti della Rolls-Royce Spectre, la prima auto elettrica del marchio britannico dedicato al lusso: di recente la Spectre è entrata nella seconda fase di test su strada lungo la riviera francese dove percorrerà circa 650.000 km tutta coperta dai camuffamenti installati sul muletto, che esternamente non sembra cambiato negli ultimi mesi.

I fotografi spia di Carbuzz stavolta sono riusciti a catturare anche qualche immagine degli interni dell’auto, che sembrano essere molto simili a quelli degli attuali modelli endotermici di Rolls-Royce, come la Ghost o il SUV Cullinan. Ovviamente anche gli interni sono provvisori, lo si può notare dai materiali utilizzati per la plancia, ma dai selettori rotondi si può notare un’evidente somiglianza con elementi già visti.

Mancano gli schermi dedicati all’infotainment, sul quale sarà installato il sistema iDrive 8 di BMW modificato ad hoc con grafiche più in linea con lo stile di Rolls-Royce; le informazioni saranno riportate su due display touchscreen dalla forma ricurva che, un po’ come già visto sulla BMW i4, correranno lungo buona parte della plancia. Sulla Spectre sarà presente un sistema di riconoscimento vocale e uno dedicati invece a gesti della mano, così da permettere di controllare l’infotainment anche senza dover toccare gli schermi. Gli interni che vediamo in queste foto cambieranno senza dubbio da qui alle fasi finali, ma già così possiamo farci un’idea dello stile scelto da Rolls: uno stile classico, lussuoso e senza tempo.

Nonostante gli elementi tecnologici in comune con BMW, la nuova Rolls-Royce Spectre si basa su una piattaforma sviluppata internamente: è la piattaforma chiamata ‘Architecture of Luxury‘, già utilizzata per altri modelli della gamma, modificata appositamente per ospitare un motore elettrico e le batterie per l’alimentazione. Purtroppo ad oggi non abbiamo ancora informazioni sulla motorizzazione o sulle dimensioni del pacco batterie, ma alcuni rumor parlano di una configurazione a doppio motore da più di 600 cavalli.

Le prime consegne ai clienti sono attese nel primo trimestre del 2023, per cui negli ultimi mesi del 2022 vedremo sicuramente l’auto in una forma più definitiva.