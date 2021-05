Salone di Ginevra 2022, ufficializzate le date della 91esima edizione

Il Salone di Ginevra riaprirà i battenti tra circa nove mesi. Non a caso, le restrizione imposte per la pandemia da Covid-19 hanno portato alla

cancellazione dell’edizione del 2020 e 2021. La decisione di non svolgere quest’ultima è stata infatti presa sia a causa delle difficili condizioni finanziare, in seguito alla cancellazione dell’edizione 2020, sia per un sondaggio condotto tra le case automobilistiche.

Sono state ufficializzate nelle scorse ore le date della 91esima edizione della nota kermesse dedicata ai motori: al via al Palexpo dal 19 al 27 febbraio 2022, ma già dal 17 febbraio le porte dei padiglioni espositivi saranno aperte per la stampa specializzata.

Con l’invio dei pacchetti di gara, ora stiamo ufficialmente iniziando l’organizzazione di GIMS 2022. Io e il mio team non vediamo l’ora di presentare il nostro concept agli espositori e successivamente al pubblico. Ci auguriamo vivamente che la situazione sanitaria e le corrispondenti normative politiche relative al Covid-19 ci consentano di realizzarlo, ha affermato Sandro Mesquita, CEO Geneva International Motor Show.

Con la recente ufficializzazione del ritorno di una delle più importanti kermesse dedicate ai motori, il settore automotive non può che attendere l’appuntamento con speranza considerandolo come punto di ripartenza per il settore. Non casualmente, il Salone dell’Auto di Ginevra si prepara a tornare con un format del tutto rinnovato rispetto alle edizioni passate. Nel frattempo, lo stesso comitato organizzatore del GIMS ha aperto ufficialmente la candidature per gli espositori, con le case automobilistiche e i marchi del settore che potranno registrarsi all’evento fino a metà luglio.

Tuttavia, secondo quanto rilasciato nelle recenti affermazioni del CEO Sandro Mesquita, il prossimo Salone di Ginevra “permetterà di ritrovare una base stabile, ma anche di sviluppare l’evento. È molto probabile che lo spettacolo sarà molto più ibrido con una parte digitale più grande, ma ancora con una parte fisica di incontri”.