L’edizione 2022 del Milano Monza Motor Show si avvicina molto rapidamente, e promette un programma ricco di eventi che si svolgeranno tra Milano e Monza dal 16 al 19 giugno. Grazie al successo dell’edizione 2021, il nuovo appuntamento 2022 si amplia e permetterà ai suoi visitatori di accedere anche all’Autodromo di Monza, dove sarà possibile visitare i box e godersi l’ultima prova della 1000 Miglia.

E proprio nella splendida cornice del Milano Monza Motor Show sarà presente anche DRIIVE, un’associazione nata con l’obiettivo di creare una serie di eventi dinamici per appassionati e proprietari di supercar. Il programma, THE SPEED, prevede attività di varia natura, tra cui la possibilità di guidare sulla famosa Parabolica del Tempio della velocità; per chi non lo sapesse, l’Anello Alta Velocità è una parte del circuito sul quale si è disputato il Gran Premio D’Italia e rappresenta uno dei primissimi anelli di alta velocità costruiti appositamente per lo svolgimento di corse automobilistiche. A partire dal 1970, tuttavia, tutte le competizioni non corrono più su questa preziosa porzione di tracciato che rimane a disposizione solo per alcuni limitati appuntamenti a tema motoristico, come il Rally di Monza o, per l’appunto, la Mille Miglia.

Come accennato nel weekend di MiMo, DRIIVE prevede un programma piuttosto ricco:

Sabato 18 giugno

Pranzo con vista 1000 Miglia Possibilità in esclusiva di assistere al passaggio della 1000 Miglia dalla sala d’onore sul Rettilineo del circuito di Monza. La sala sarà organizzata per l’occasione per uno speciale pranzo in compagnia degli equipaggi in gara alla 1000 Miglia. Con il VIP Pass parcheggeremo le nostre vetture nei Paddock 1 e 2, adiacenti ai box del circuito.

Trofeo MIMO 1000 Miglia Il Trofeo darà la possibilità a proprietari di supercar e hypercar di provare in prima persona l’esperienza della 1000 Miglia, cimentandosi nella celeberrima prova speciale cronometrata che affronteranno solo poche ore prima gli equipaggi della 40esima edizione nell’Autodromo di Monza.

Aperitivo – Brain & Barry Building In aggiunta, potremo ammirare le novità delle case automobilistiche, esposte nei box dell’Autodromo e nel centro di Milano, dove Terrazza 12 @ Brian & Barry Building ci ospiterà per un aperitivo con vista.



Domenica 19 giugno

Piazza del Duomo Esposizione delle auto nella centralissima e suggestiva Piazza del Duomo di Monza, con un ricco welcome breakfast in collaborazione con Saint. Sarà l’occasione per iniziare al meglio la giornata in compagnia.

Track Il Tempio della velocità in esclusiva per noi: due turni da 25 minuti con un numero limitato di vetture in pista. Il tracciato sarà il classico della Formula 1, estremamente veloce e tecnico. Una tappa obbligata nell’esperienza pistaiola di ognuno di noi, a Monza non si può dir di no.

Parata Anello Veloce & Pranzo Saint Georges Premier La Parabolica, un monumento alla Velocità ed alla storia delle competizioni. In questo contesto avremo la possibilità di percorrere le curve inclinate Alta Velocità Nord e Sud, rievocando le emozioni di piloti come Stirling Moss. In conclusione ci attende uno squisito menù per pranzo, immersi nel verde del Parco presso Saint Georges Premier.



Naturalmente, come media partner, MotorLabs sarà presente e seguirà oltre ad alcuni panel di MiMo 2022 anche l’evento di DRIIVE. Se siete proprietari di supercar o auto sportive, e siete interessati a correre sulla famosa Parabolica di Monza, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale. e non mancare questo irripetibile appuntamento.