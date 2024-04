Se mi licenziano faccio il rider? Mica tanto, anche per quello c'è un robot che fa il lavoro

Uber Eats ha annunciato il lancio dei servizi di consegna tramite auto a guida autonoma Waymo nell'area metropolitana di Phoenix, in Arizona. Questo segna un passo avanti nella partnership pluriennale tra Uber e Waymo, iniziata lo scorso anno.

L'introduzione delle consegne autonome rappresenta un nuovo passo avanti da parte di entrambe le aziende per ridurre le emissioni e al contempo offrire servizi sempre più innovativi, dando ai consumatori un'opzione di consegna più efficiente ed ecologica. Questa iniziativa segue l'avvio, lo scorso ottobre, dei servizi di ride-hailing autonomi di Waymo attraverso l'app Uber.

Attualmente, Uber Eats offre consegne autonome anche in altre città, ma questa è la prima volta che collabora con Waymo per le consegne alimentari. Le consegne verranno effettuate utilizzando veicoli elettrici Jaguar I-PACE di Waymo, contribuendo così a ridurre l'impatto ambientale. La collaborazione prevede che gli utenti di Uber Eats nelle aree servite da Waymo possano scegliere se ricevere la consegna da un autista umano o da un veicolo autonomo, applicando le tariffe standard ma senza addebito di mance.

Al momento non è chiaro se il servizio verrà esteso ad altre città oltre Phoenix, ma le aziende stanno considerando opzioni per ampliare l'offerta in futuro.

Secondo Uber, l'obiettivo è estendere gradualmente il servizio ad altri ristoranti e aree nelle prossime settimane. Quest'ultimo è solo un ulteriore passo verso l'automazione di molte attività precedentemente svolte dagli umani, riflettendo il costante avanzamento della tecnologia e il suo impatto sul modo in cui svolgiamo le nostre attività quotidiane.

Nonostante l'automazione delle consegne a domicilio offra dei vantaggi in termini di efficienza e riduzione degli errori, solleva anche importanti questioni etiche e occupazionali. L'introduzione di veicoli autonomi per le consegne potrebbe portare alla perdita di posti di lavoro per i conducenti di consegna umani.